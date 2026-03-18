ליגת העל בכדורסל חוזרת לפעילות ללא קהל

ליגת WINER בכדורסל חוזרת לפעילות. בהתאם לשיתוף פעולה בין איגוד הכדורסל למנהלת הליגה הלאומית, הוחלט כי המשחקים ישובו בעוד כשבוע וחצי.

על פי התכנון משחקי ליגה לאומית Winner יחודשו בסוף השבוע הבא (27.3), זאת בכפוף להנחיות פיקוד העורף ולמצב הביטחוני. בהתאם למתווה שנקבע, יתקיימו שני משחקים בשבוע עד לסיום העונה בחודש יוני 2026.

לאור הגבלות פיקוד העורף, באיגוד הכדורסל ובמנהלת ליגה לאומית Winner החליטו כי המשחקים יתקיימו עם מגבלת אנשים באולמות וללא קהל. קבוצות שלא יוכלו לקיים משחקים באולם הביתי , יקבלו סיוע מהאיגוד ומהמנהלת למציאת אולם אחר.

בנוסף הוחלט כי בנוגע לשחקנים הזרים חוקי הליגה יישארו כפי שהם – רישום של חמישה שחקנים זרים לאורך העונה.

משחקי המחזור ה-23 שייערך ב-27.3:

הפועל 'אסטרל' אילת – מכבי מעלה אדומים

מ.ס צפת – א.ס קרית גת/אשקלון

מכבי 'רוטשטיין' אשדוד – מ.כ עוטף דרום

מכבי 'גיא נתן' חיפה – מכבי רחובות

א.ס עירוני אשקלון – אליצור שומרון

מכבי פתח תקווה – א.ס רמה"ש ירק השדה

אליצור יבנה – הפועל הר אדיר חיפה

הפועל מגדל העמק יזרעאל – עירוני נהריה





יו"ר איגוד הכדורסל, עמוס פרישמן: "קיבלנו החלטה להחזיר את הליגה הבכירה באיגוד הכדורסל בהתאם להנחיות של פיקוד העורף. זאת הליגה הראשונה שתחזור לשחק בענף הכדורסל. יש לא מעט אתגרים בחזרת הליגה במצב הביטחוני הנוכחי, אבל אין לי ספק שנעמוד בהם בהצלחה. אנחנו בוחנים את חזרת הליגות הנמוכות בתקופה הקרובה גם כן".

רון וורוטיצקי, יו"ר מנהלת ליגה לאומית Winner: "בימים האחרונים נערכנו לחזרת המשחקים מכל הבחינות, ואני מודה ליו"ר האיגוד על האמון בליגה לאומית שחוזרת ראשונה למגרשים. יש הרבה מאד אתגרים בחזרת המשחקים, אבל אנחנו בטוחים שנעבור אותם יחד עם הקבוצות. אנחנו נערכים לספק כל סיוע אפשרי לקבוצות שיזדקקו לכך. יש פה אמירה ברורה של ניסיון לחזור לשגרה, ואני מאמין שנצליח בכך".



