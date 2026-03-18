קטאר זועמת: "התקיפה על שדה הגז, מסוכנת ולא אחראית"

למרות המתקפות החוזרות ונשנות של איראן על מדינת קטאר, תשתיות האנרגיה שלה ואזרחיה, קטאר בוחרת לגנות כעת את התקיפה הישראלית על תשתיות הגז האיראניות

בזמן שישראל וארצות הברית ממשיכות לכתוש את המשטר האיראני, ולאחר תקיפה ישראלית דרמטית נגד תשתיות אנרגיה איראניות בשדה הגז פארס הדרומי, קטאר מפרסמת הודעת גינוי חריפה לפעולה הישראלית-אמריקאית.

הקטארים, אשר פיתחו את שדה הגז באופן משותף עם האיראנים, ומחזיקים גם הם בתשתיות אנרגיה באותו מרחב, יצאו בהודעת גינוי חריפה כנגד התקיפה, אותה כינו "מסוכנת וחסרת אחריות".

בהודעה משותפת של משרד החוץ והאנרגיה הקטארים, הודיעו הדוברים: "התקיפה של שדה הגז פארס היא מעשה מסוכן ולא אחראי, במיוחד בזמן תקופה של הדרדרות צבאית וחוסר יציבות אזורית, איומים לשדות הגז ותשתיות אנרגיה מאיימים על שוק האנרגיה הגלובלי".