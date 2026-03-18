הרב ניר מנוסי על פרשת שושנה סטרוק: יש גם אפשרות שלישית

מותה הטרגי של שושנה סטרוק ז"ל הצית ביממה האחרונה סערה חסרת תקדים ברשתות החברתיות, המלווה בתיאוריות קונספירציה על "פגיעות טקסיות" וכתות אפלות. הרב ניר מנוסי, בפוסט נוקב ומפורט, מבקש להציב תמרור אזהרה מול מה שהוא מכנה "מחול שדים" המבוסס על שמועות ומידע שגוי.

בפתח דבריו הדגיש הרב מנוסי את הכאב המשפחתי: "לפני הכל – תהא מנוחתה עדן ותנחומים למשפחה האבלה. מותה של בת ואחות היא קודם טרגדיה משפחתית נוראה". עם זאת, הוא מבהיר כי לא ניתן לעמוד מנגד מול גל השמועות השוטף את המגזר.

מלכודת הזיכרון הכוזב

הרב מנוסי מפנה את הזרקור לכיוון שונה לחלוטין מזה שנפוץ ברשת – "סינדרום הזיכרון הכוזב". לדבריו, חוויות שנראות כמו זיכרונות מודחקים הצפים לפני השטח עלולות להתגלות כתעתוע הנובע ממצב נפשי מעורער בצירוף תשאול סוגסטיבי. הוא מזכיר את פרשיית "הפניקה השטנית" מארצות הברית בשנות ה-80, אז אלפי אנשים הואשמו בטקסים שטניים ובסופו של דבר כל המשפטים נסגרו מחוסר ראיות.

עוד מתריע הרב מפני תופעות של "הדבקה חברתית", שבהן מצוקות נפשיות מקבלות ביטוי של העתקה לא מודעת בעקבות הדהוד תקשורתי. "לא מן הנמנע שגל סיפורי הפגיעות הטקסיות הוא מהדורה נוספת של התופעה הזו", הוא כותב.

הסרטונים המטעים והזהויות הבדויות

בפוסט מפרק הרב מנוסי כמה מה"הוכחות" שהופצו ברשת. הוא מבהיר כי צילום המסך עם המילים "אם יגידו לכם שהתאבדתי אל תאמינו" כלל לא נכתב על ידי שושנה ז"ל, אלא שותף על ידה מפוסט של אישה אחרת בעלת מספר זהויות חלופיות.

בנוסף, הוא יוצא נגד הסרטון הוויראלי של בחור המכנה את שושנה "אחותי" ודורש צדק. "הוא לא אח שלה", מבהיר הרב מנוסי בנחרצות, "אלא אדם שמאמין בתיאוריות הזויות. המונים בטוחים שזה אחיה – אל תשתפו דברים שאינכם יודעים שהם אמיתיים!".

האפשרות השלישית: השעיית שיפוט

הרב מנוסי מסכם בקריאה לאמץ גישה מאוזנת יותר. בעוד שהנטייה הרגשית היא להאמין לכל סיפור פגיעה כדי להעניק הגנה, הוא מזהיר כי אמונה עיוורת מסוכנת בדיוק כמו התכחשות עיוורת.

"בין השתיים יש אפשרות שלישית – השעיית שיפוט, אי קפיצה למסקנות והפעלת שיקול דעת", הוא מסכם. "נפש האדם היא ים סוער; מי שטובע בו לא צריך עוד אנשים שיטבעו איתו, אלא מישהו שיעמוד על מזח יציב וינסה למשות אותו משם".