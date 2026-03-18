טראמפ אחרי תקיפת מתקני הגז: "סוגרים להם את העסק במהירות"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס במרומז לתקיפת מתקני הגז בדרום איראן ואמר כי "איראן מוגדרת, בידי כולם, כ'מדינת תומכת טרור מספר 1 בעולם'. אנחנו סוגרים להם את העסק במהירות!"

רגע אחרי שדווח על תקיפתם של מפעלים לעיבוד גז ומתקנים פטרוכימיים בדרום איראן, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם כעת (רביעי) ציוץ ברשת החברתית שלו Truth Social, בו התייחס במרומז לתקיפות.

"תזכרו, כל ה'טיפשים' המוחלטים שישנם שם, איראן מוגדרת, בידי כולם, כ'מדינת תומכת טרור מספר 1 בעולם'" כתב טראמפ. "אנחנו סוגרים להם את העסק במהירות!".

כאמור, סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" דיווחה היום על תקיפתם של מפעלים לעיבוד גז ומתקנים פטרוכימיים בדרום פארס ובעסלויה שבדרום איראן. על פי ההערכות, מדובר בתקיפה ישראלית שבוצעה בתיאום עם ארה"ב.