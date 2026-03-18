המטחים מאיראן: שלושה פצועים מנפילה במרכז

אזעקות נשמעו היום (רביעי) בשורה ארוכה של יישובים במרכז הארץ, השרון והשומרון, בעקבות התרעות של פיקוד העורף על ירי לעבר שטח ישראל. לאחר מגן משטר הטרור האיראני שיגר מטח נוסף לשטח ישראל, הפעם לכיוון אילת.
במקביל ביישובי גבול הצפון נמשכות האזעקות בעקבות חדירת כטב"מים ורקטות שחיזבאללה שיגר מלבנון.
פרמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח בלינסון 3 נפגעים במצב קל, בהם: גבר בן 44 וילדים בני 13 ו-12 עם פגיעות הדף.
התרעות נשמעו גם בעשרות יישובים בשרון ובאזור עמק חפר, בהם קדימה צורן, תל מונד, פרדסיה, כפר יונה, כפר ויתקין, בית יצחק, בית ינאי, אבן יהודה, צור משה, צור נתן וכן יישובים נוספים במרחב.
כוחות הביטחון וההצלה פועלים במספר מוקדים וממשיכים לבדוק את הדיווחים. בפיקוד העורף קוראים לציבור להישמע להנחיות ולהיכנס למרחבים מוגנים בעת קבלת התרעה.
