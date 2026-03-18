בעקבות התקיפה הדרמטית: איראן מאיימת על מתקני אנרגיה במפרץ

בעקבות התקיפה הישראלית על התשתיות האיראניות של שדה הגז הגדול בבושהאר, איראן מפרסמת הודעת פינוי לשורה של מתקני אנרגיה במדינות המפרץ לפני תקיפתם

לאחר שישראל ביצעה תקיפה מתאומת על תשתיות הגז האיראניות, בתפנית דרמטית שכוללת מעבר לפגיעה בתשתיות לאומיות משמעותיות של המשטר, משמרות המהפכה פרסמו הודעת פינוי לשורה של מתקני אנרגיה קריטיים במפרץ ומאיימים בהשמדתם.





משמרת המהפכה פרסמו הודעת איום דרמטית בעקבות התקיפה הישראלית (בתיאום עם ארה"ב) על שדה הגז הגדול של איראן, ותשתיות האנרגיה האיראניות במקום. התקיפה בוצעה על שדה פארס הדרומי, שדה גז משמעותי ביותר, אותו מנצלות קטאר ואיראן באופן משותף, המתקנים האיראנים במקום ניזקו קשות.

מהמשטר האריאני נמסרה דרישה לפינוי כלל מפעלי ומתקני האנרגיה הפטרו-כימיים במפרץ, כולל מדינות כמו סעודיה, קטאר, איחוד האמירויות ועוד.