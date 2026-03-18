ישנה את המערכה? הצעד של ישראל נגד צינור הכסף של חיזבאללה

שינוי כיוון? צה"ל תקף ביממה האחרונה תחנות דלק בדרום לבנון, של חברת "אלאמאנה", חברה של ארגון הטרור חיזבאללה, שהזרימו לארגון מיליוני דולרים בשנה

חיל האוויר תקף ביממה האחרונה מספר מוקדים של חברת הדלק "אלאמאנה" בדרום לבנון. החברה, שנמצאת תחת שליטה מלאה של חיזבאללה, מהווה נדבך מרכזי בתשתית הכלכלית של הארגון ופועלת בפריסה ארצית ברחבי לבנון.

על פי נתוני מערכת הביטחון, תחנות הדלק של "אלאמאנה" מניבות לחיזבאללה רווחים בשווי מיליוני דולרים מדי שנה. הכספים הללו אינם משמשים לרווחת אזרחי לבנון, אלא מועברים ישירות לחשבונות שמנהל הארגון באגודת "אל-קרד אל-חסן" – המוסד הפיננסי המרכזי של חיזבאללה, המשמש למעשה כבנק של ארגון הטרור.



תחנות הדלק צילום: דובר צה

בצה"ל מסבירים כי הפגיעה בתחנות משרתת שתי מטרות מרכזיות:

שיבוש לוגיסטי: פגיעה ביכולת הניידות והתכנון המבצעי של מחבלי הארגון בדרום המדינה. חניקה כלכלית: פגיעה אנושה ביכולת של חיזבאללה לממן רכישת אמצעי לחימה ותשלום משכורות לפעיליו.

גורמים צבאיים מסרו כי התקיפות הן חלק ממאמץ מתמשך לפגיעה בהתבססות הכלכלית של חיזבאללה בלב אוכלוסייה אזרחית. "חיזבאללה ממשיך לנצל בציניות את המשאבים והאזרחים בלבנון כדי לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ותושבי ישראל," נמסר בהודעת הצבא.

התקיפות האחרונות מסמנות עליית מדרגה במערכה נגד הזרוע הכלכלית של חיזבאללה, שפועל בחסות איראנית. בצה"ל מבהירים כי הפעילות נגד תשתיות הארגון תימשך בעוצמה, במטרה למנוע פגיעה באזרחי ישראל ולערער את היציבות של "מדינת חיזבאללה" בתוך לבנון.