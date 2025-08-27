לרגל 90 שנה לפטירתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, שוחחנו עם הרב חגי לונדין על דמותו והגותו של הרב קוק – מגדולי ההוגים והמנהיגים הרוחניים של הדורות האחרונים.
צפו בראיון המלא:
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
בראיון עסקנו בשאלות על מקומו של הרב קוק בתודעה הישראלית: כיצד תופס אותו הציבור הרחב כיום, והאם התפיסה הזו נאמנה באמת לרוח הגותו. הרב לונדין התייחס גם למתנגדים להגות הרב קוק – מי הם, ומה עומד בבסיס ההתנגדות.
ניסינו לברר האם הרב קוק, שכתביו והגותו מהווים יסוד מרכזי בציונות הדתית, היה רואה היום בציבור הזה מימוש של חזונו – או שמא גם נקודות של החמצה.
ולבסוף – האם באמת אנחנו מצליחים לקלוט את עושרה ורב-גוניותה של משנתו, או שרבים מאיתנו מסתפקים בקריאה חלקית בלבד.
