תשעים שנה לאחר פטירתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, ההוגה והמנהיג הרוחני שכתביו עיצבו את דרכה של הציונות הדתית והשפעתם ניכרת עד היום בחברה הישראלית כולה, שוחחנו עם הרב חגי לונדין על מקומו בתודעה הציבורית, על ההתנגדויות כלפיו, ועל השאלה האם חזונו מתגשם במציאות הישראלית של ימינו

צפו בראיון המלא:

בראיון עסקנו בשאלות על מקומו של הרב קוק בתודעה הישראלית: כיצד תופס אותו הציבור הרחב כיום, והאם התפיסה הזו נאמנה באמת לרוח הגותו. הרב לונדין התייחס גם למתנגדים להגות הרב קוק – מי הם, ומה עומד בבסיס ההתנגדות.

ניסינו לברר האם הרב קוק, שכתביו והגותו מהווים יסוד מרכזי בציונות הדתית, היה רואה היום בציבור הזה מימוש של חזונו – או שמא גם נקודות של החמצה.

ולבסוף – האם באמת אנחנו מצליחים לקלוט את עושרה ורב-גוניותה של משנתו, או שרבים מאיתנו מסתפקים בקריאה חלקית בלבד.