החורף נעלם והחום הגיע לשיאו: בחוות הבשור נשבר שיא חום של 39 שנים, וגם בתל אביב ובשרון נרשמו טמפרטורות שלא נראו עשורים. כל הפרטים על היום החריג

מזג אוויר קיצוני וחריג פוקד היום (א') את ישראל, כאשר הטמפרטורות ברחבי הארץ מטפסות לערכים שאינם אופייניים כלל לתחילת חודש פברואר. השירות המטאורולוגי מדווח על שבירת שיאים של עשרות שנים במספר איזורים בארץ.

בצפון הנגב הגיע החום לשיאו, כאשר בחוות הבשור נמדדו 30.1 מעלות. מדובר בשבירת שיא של 39 שנים לתחילת פברואר – הטמפרטורה הגבוהה ביותר שנמדדה במועד זה מאז פברואר 1987.

גם באזור השרון נרשמו נתונים חריגים: בעין החורש נמדדו 28.6 מעלות, נתון שגם הוא לא נראה מאז שנות ה-80. בשפלה נעות הטמפרטורות סביב 29 מעלות.

תל אביב מתחממת: שיא של 23 שנים

לא רק בדרום ובשרון חם מהרגיל. בבית דגן נמדדו היום 28 מעלות, ובתוך העיר תל אביב הטמפרטורות טיפסו ל-28.9 מעלות. בקו החוף של העיר נמדדו 28.2 מעלות.

על פי נתוני השירות המטאורולוגי, טמפרטורות כה גבוהות בשליש הראשון של חודש פברואר נמדדו באזור תל אביב ובית דגן בפעם האחרונה רק בשנת 2003 – לפני 23 שנים.

כפי שפורסם, המגמה האביבית הזו צפויה להימשך בימים הקרובים, למעט הפוגה קצרה של גשם מקומי בצפון ובמרכז מחר בערב וביום שלישי בבוקר, כשלאחריהן נחזור לימים חמים מהממוצע.