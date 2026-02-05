"מבור ההימורים לכיסא הפרשן": עומרי קנדה פותח הכל בראיון חשוף

הוא נחשב בעבר ל"ילד השובב" של הכדורגל הישראלי, זכה באליפות וב-3 גביעים, אך במקביל כיכב במדורי הרכילות ושמו נקשר בחובות כבדים. כעת, עומרי קנדה מתיישב לראיון עם אלון סגל בפודקאסט "הקול בראש" ומספר על הנפילה, ההתקף לב בשידור חי, והדרך החדשה כמרצה ומודל לשיקום. "ההימורים יושבים על נקודה מסוימת, על חוסר מסוים"

עומרי קנדה היה פעם בטופ של הכדורגל הישראלי. כמגן ימני כריזמטי בהפועל תל אביב הגדולה של אלי גוטמן, הוא חרש את האגפים בבלומפילד ובליגת האלופות. אך מאחורי החיוך המפורסם הסתתרה התמכרות קשה להימורים שאיימה להחריב את חייו.

בראיון מיוחד לפודקאסט "הקול בראש" עם מנטליסט הספורט והפסיכותרפיסט אלון סגל, קנדה לא עושה לעצמו הנחות.

עומרי קנדה בפודקאסט "הקול בראש"

הילדות בפתח תקווה: "הבית שלי לא בא משם "

קנדה פותח בהבהרה חשובה לגבי המקור של הבעיה שלו. בניגוד לסטיגמות, הוא לא צמח מתוך מצוקה כלכלית או שכונת פשע.

"גדלתי בשכונה מדהימה, שכונת ביאליק בפתח תקווה", מספר קנדה. "אמא מורה ללשון ומחנכת מאוד מוערכת, אבא קבלן. אני בכוונה פותח ככה כדי שאנשים יבינו שההימורים זה משהו שיושב על נקודה מסוימת, לאו דווקא על רקע סוציו-אקונומי. גדלתי בבית שהכל היה מותר לי, בית נורמטיבי לחלוטין. גם אם הייתי עושה דברים לא בסדר, זה היה מלווה ב'עומרי חמוד, אני מבקשת לא לעשות את זה'".

אלון סגל, המטפל בעצמו בבני נוער, מנתח את הנקודה הזו: "הרבה פעמים הורה טוב מדי הוא בעצם הורה רע. גבולות זה דבר קריטי. כבר בתיאור הילדות שלך רואים אישיות שחיפשה ריגושים ולא ידעה לשים לעצמה גבולות."





הפריצה המטאורית והמעבר להפועל תל אביב

קנדה נזכר בימים בהם הכל בא לו בקלות. מגיל צעיר סומן כהבטחה, עבר מהנוער של הפועל פתח תקווה לבוגרים כבר בגיל 16 וחצי, ומשם הדרך למעלה הייתה קצרה.

"הכל בא לי בקלות," הוא משחזר. "הייתי מקצוען מבחינת שינה ואוכל, אבל הפרסום המיידי והעובדה שהכל ניתן לי בחינם יחד עם היכולת המטורפת שהייתה לי, גרמו לי לחשוב שהשמש זורחת לי מהישבן. כשהגעתי להפועל תל אביב, כל מה שעשיתי קודם הוכפל – בכסף, בריגוש, בעוצמות."

בתוך מלכודת ההימורים: "עשו אותי נכה "

ההתדרדרות להימורים קרתה במקביל להצלחה המקצועית. קנדה מתאר מציאות שבה הסביבה לא תמיד עזרה לו לעצור, אלא לעיתים להפך.

"נכנסתי למוני הראל (בעלי הפועל תל אביב לשעבר) ואמרתי לו: 'מוני, אני חייב 200 אלף שקל'. עוד לא סיימתי להגיד את המשפט והצ'ק כבר היה אצלי בכיס. הכל בא בקלות. אם מוני היה עוצר אותי אז ואומר לי 'עצור, זה לא עובד ככה', יכול להיות שהכל היה נראה אחרת. הם בעצם פתרו לי את הבעיה ובכך עשו אותי 'נכה'."

קנדה מתאר את הרגע שבו הבועה התפוצצה: "כשבאו אנשים לאימון וביקשו את הכסף, זה התפוצץ בתקשורת. אבל אז זה רק הטריף אותי יותר. הייתי כל כך טוב מקצועית, שזה לא פגע לי בכדורגל. זה רק החיה אותי, נתן לי עוד ריגוש."

התקף הלב ב"גולסטאר" והשפל הגדול

אחד הרגעים המטלטלים בחייו של קנדה היה במהלך צילומי תוכנית הריאליטי "גולסטאר", שם לקה בהתקף לב מול המצלמות.

"גולסטאר מצד אחד היה כיף, אבל חזרתי משם אפס אחוז כושר השתכרות," הוא מספר בכאב. "עברתי התקף לב, צנתורים, סטנט. חזרתי לארץ ולא יכולתי לעבוד, לא יכולתי לרוץ. זה היה המשבר הכי גדול שעברתי. שנתיים הייתי בבית בדיכאון, עם כדורים, לא רואה בן אדם. אם אין לי את הבת שלי באותה תקופה, אני מתאבד. חד משמעית."

הדרך החדשה: "אפשר לתת צ'אנס שני "

היום קנדה נמצא במקום אחר. הוא מרצה בפני בני נוער, מזהיר מפני סכנות ההימורים אונליין והטיקטוק, ומנסה להעביר את המסר ששיקום הוא אפשרי.

"היום אני שלם עם עצמי. אני יודע מה אני מעביר לילדים ולשחקני כדורגל," הוא מסכם. "המסר הכי חשוב שלי הוא שלא כל מי שמהמר הוא בן אדם רע. זה יושב על חוסר מסוים. אני רואה הרבה אנשים שהסתבכו בהימורים והבנקים לא מאמינים להם, לא נותנים להם אשראי. אם לבן אדם שרצח סולחים, גם למי שהסתבך בהימורים מגיעה הזדמנות שנייה."

אלון סגל חותם את המפגש: "עומרי, אתה איש טיפול לכל דבר. היכולת שלך לשתף, לצחוק על הקשיים ולהפיק מהם לקחים היא מדהימה. אני מזמין אותך אליי הביתה, לא לקליניקה, כדי להמשיך את השיח הזה."