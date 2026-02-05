אביו של בצלאל זיני בתגובה ראשונה לאישום נגדו

אביו של בצלאל זיני, הרב יוסף זיני, מגיב לאישום נגד בנו, וטוען לקיפוח מערכת המשפט ולחוסר צדק כלפי צדיקים: "אף אחד לא יסכים עוד להאמין לשופט או לעד שאינו כשר על פי התורה"

הרב יוסף זיני, אביהם של בצלאל ודוד זיני ראש השב"כ, מגיש לאישום נגד בנו בצלאל בעוון הברחת סחורה לעזה והאשמו בסיוע לאויב בזמן מלחמה.

בדבריו הוא כתב: "מערכת המשפט משחררת בכל יום פושעים באונס ובעבירות חמורות בטענות שטותיות. רק לצדיקים היא תופרת סעיפי אשמה מדומיינים. אף אחד לא יסכים עוד להאמין לשופט או לעד שאינו כשר על פי התורה. מקבלים את התורה מהר סיני ברצון מוחלט ".

נזכיר כי מוקדם יותר היום, פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע שני כתב אישום ובקשת מעצר עד סיום הליכים וחילוט רכוש נגד בצלאל זיני אחיו של ראש השב"כ, בחשד לסיוע לאויב. לצד כתב אישום נוסף נגד שני מעורבים נוספים.

לזיני מיוחסים שלושה סבבים של הברחות של כ - 14 קרטוני סיגריות מהם הרוויח 365 אלף ₪; להלפרין מיוחסים חמישה סבבים של הברחות, תמורתם קיבל כ-4.3 מיליון שקל (חלק מהסכום התחלק בין חלק מהנאשמים) ולאביאל מיוחסים חמישה סבבים של הברחות, תמורתם קיבל כ-815 אלף שקל (שניים מהסבבים הושלמו, אך לא הועברה תמורה).

בכתב האישום נכתב כי הנאשמים ביצעו את מעשיהם כשהם מודעים לאפשרות שהסחורות האסורות יגיעו לידי ארגון החמאס ופעיליו, ויחזקו אותו כלכלית. סחורה אסורה מרכזית שהוברחה לרצועה היא טבק וסיגריות, שהכניסה לכיסו של ארגון הטרור סכום כולל של מאות מיליוני שקלים מתחילת המלחמה.

בכתב האישום נאמר, כי הנאשמים ושותפיהם ידעו שהסחורה המוברחת עשויה להגיע לידי גורמי טרור ובהם החמאס או מי מטעמו, ולשמש ולסייע לחיזוק כוחם ולקידום ומימון פעולתם. הם ביצעו את מעשיהם בעבור בצע כסף, כשהם יודעים שבמעשיהם הם עוקפים את ההגבלות שהטילה מדינת ישראל על הכנסת סחורות לעזה, כחלק ממאמצי המלחמה, וחרף הנזק הביטחוני הברור הגלום במעשיהם.

לכלל הנאשמים יוחסו עבירות של סיוע לאויב במלחמה, איסור פעולה ברכוש למטרות טרור, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ולקיחת שוחד. ולאביאל ואמיר יוחסה גם עבירה של מתן שוחד. כמו כן, יוחסו לנאשמים עבירות מס ועבירות לפי חוק המאבק בטרור.

הפרקליטות הגישה בקשה לחלט רכוש של הנאשמים. הפרשה נחקרה על ידי ימ"ר דרום, השב"כ ויחידת יהלו"ם ברשות המיסים.