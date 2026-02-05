סיוע לאויב במלחמה: כתב אישום הוגש נגד בצלאל זיני

פרשת הברחות הסיגריות לעזה: כתב אישום ובקשת מעצר עד סיום הליכים הוגשו נגד בצלאל זיני אחיו של ראש השב"כ, על לסיוע לאויב בזמן מלחמה

פרקליטות המדינה הגישה היום (חמישי) לבית המשפט המחוזי בבאר שבע שני כתב אישום ובקשת מעצר עד סיום הליכים וחילוט רכוש נגד בצלאל זיני אחיו של ראש השב"כ, בחשד לסיוע לאויב. לצד כתב אישום נוסף נגד שני מעורבים נוספים.

חמאס צילום: סעיד מוחמד, פלאש 90

שני המעורבים הנוספים הם אביאל בן דוד (31) מקריית גת, חייל מילואים ב"כוח אוריה", אמיר דב הלפרין (38), שהכיר את בן דוד. על פי כתב האישום מדובר בהברחה מאורגנת, שיטתית ומתוחכמת של סחורות שונות לרצועת עזה תמורת בצע כסף, בזמן שפעילות צה"ל בעזה נמשכת גם לאחר הפסקת האש וכאשר חטופים מוחזקים ברצועה בידי חמאס.

הרווח שמיוחס לבצלאל זיני

לזיני מיוחסים שלושה סבבים של הברחות של כ - 14 קרטוני סיגריות מהם הרוויח 365 אלף ₪; להלפרין מיוחסים חמישה סבבים של הברחות, תמורתם קיבל כ-4.3 מיליון שקל (חלק מהסכום התחלק בין חלק מהנאשמים) ולאביאל מיוחסים חמישה סבבים של הברחות, תמורתם קיבל כ-815 אלף שקל (שניים מהסבבים הושלמו, אך לא הועברה תמורה).

בכתב האישום נכתב כי הנאשמים ביצעו את מעשיהם כשהם מודעים לאפשרות שהסחורות האסורות יגיעו לידי ארגון החמאס ופעיליו, ויחזקו אותו כלכלית. סחורה אסורה מרכזית שהוברחה לרצועה היא טבק וסיגריות, שהכניסה לכיסו של ארגון הטרור סכום כולל של מאות מיליוני שקלים מתחילת המלחמה.





מכתבי האישום שהגישו עורכי הדין הילה דרימר-יאיר ואליה פוקס מפרקליטות מחוז דרום עולה, כי הסחורות שהוברחו כללו קרטונים של סיגריות בשווי מיליוני שקלים. בזמן שהרצועה הייתה שטח צבאי סגור, במלחמה והכניסה אליה הותרה לצרכים מבצעיים בלבד ובבידוק מסודר.

כתב אישום נגד בצלאל זיני ושניים נוספים

הרווחים העצומים עזרו לחמאס לבסס את שלטונו ולהביא לעליית מחירים מופרזת, כאשר הרווחים ממכירת המוצרים אפשרה לו, בין היתר, לשלם משכורות לפעיליו ולפעול לגיוסם של פעילים חדשים.

כאמור כתב אישום אחד הוגש היום נגד בצלאל זיני שהיה אחראי על המעטפת הלוגיסטית של "כוח אוריה", ובעל היתרי כניסה של שיירות כלים לתוך הרצועה נגד אביאל בן דוד (31) מקריית גת, חייל מילואים ב"כוח אוריה", ונגד אמיר דב הלפרין (38), שהכיר את בן דוד.

מכתבי האישום עולה, כי הנאשמים יחד עם אחרים ובהם אלירן אלגרבלי, אבישי אלגברלי, מני אבוטבול ועופר סנקר, פעלו בהרכבים משתנים לביצוע הברחות של סיגריות, תוך חלוקת הרווחים מהמכירות. , תוך הטעיית החיילים במעברים לרצועה, ובשילוב הצגת מצב שווא שהנאשמים נכנסים במסגרת שירותם הצבאי לצרכים ביטחוניים.

בין ההאשמות: סיוע לאויב במלחמה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות

בכתב האישום נאמר, כי הנאשמים ושותפיהם ידעו שהסחורה המוברחת עשויה להגיע לידי גורמי טרור ובהם החמאס או מי מטעמו, ולשמש ולסייע לחיזוק כוחם ולקידום ומימון פעולתם. הם ביצעו את מעשיהם בעבור בצע כסף, כשהם יודעים שבמעשיהם הם עוקפים את ההגבלות שהטילה מדינת ישראל על הכנסת סחורות לעזה, כחלק ממאמצי המלחמה, וחרף הנזק הביטחוני הברור הגלום במעשיהם.

לכלל הנאשמים יוחסו עבירות של סיוע לאויב במלחמה, איסור פעולה ברכוש למטרות טרור, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ולקיחת שוחד. ולאביאל ואמיר יוחסה גם עבירה של מתן שוחד. כמו כן, יוחסו לנאשמים עבירות מס ועבירות לפי חוק המאבק בטרור.

הפרקליטות הגישה בקשה לחלט רכוש של הנאשמים. הפרשה נחקרה על ידי ימ"ר דרום, השב"כ ויחידת יהלו"ם ברשות המיסים.