השרה סילמן: אם הימין ינצח - השופט יצחק עמית יבטל את הבחירות

במסגרת התוכנית "כיפות ברזל", אירח נחום פרי את השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן, לריאיון אחד על אחד בנושא העשייה במשרד להגנת הסביבה, מהלכים פוליטיים ועל המלחמה.

השרה עידית סילמן באולפן סרוגים

מהפכה במשרד להגנת הסביבה: "מנוע צמיחה כלכלי"

בראשית הריאיון התייחסה סילמן לעשייה במשרדה, שלדבריה שינה את פניו מרגולטור חוסם לגורם מוביל במשק: "אני חייבת לומר שכשאני קיבלתי את המשרד להגנת הסביבה היו הרבה אנשים שהשתתפו בצערי. אמרו לי 'זה משרד רגולטורי... שהוא לרוב חסם להרבה משרדים אחרים'. אני חייבת לומר שאנחנו הפכנו את המשרד הזה להיות מנוע צמיחה כלכלי חברתי במשק הישראלי, ממש קטר".

השרה ציינה הישג משמעותי שנחתם לאחרונה: "נחתם הסכם עקרונות להעתקת הספארי מרמת גן לפארק אריאל שרון. האירוע הזה מפנה עתודות קרקע משמעותיות ברמת גן לבנייה... ומאפשר שם באמת מקום טוב לרווחת בעלי החיים, ספארי חדש, מודרני, מתקדם".

בנושא הטיפול בפסולת, הציגה סילמן נתונים מדאיגים ותוכניות לשינוי: "כשנכנסתי למשרד נדהמתי לשמוע שמדינת ישראל מטמינה באדמה בבורות ענק 80% מהפסולת שלה... אנחנו לקחנו את הנושא הזה 10 צעדים קדימה... נהפוך את הפסולת לחשמל וחום". כמו כן, ציינה את הרפורמה בפסולת הבניין: "אנחנו מעבירים היום 'גיים צ'יינג'ר' ענק, חוק פסולת בניין. בעצם כל משאית תנוטר... כולם יחויבו להגיע למתקני קצה לטיפול בפסולת בניין".

על הפלת ממשלת בנט-לפיד: "היינו עלה תאנה ימני"

כשנשאלה האם היה שווה לפרק את הממשלה הקודמת, השיבה סילמן בנחרצות: "לפרק ממשלה זה לא דבר קל... קיבלתי החלטה, החלטה אידיאולוגית מושכלת... ראיתי שיש כרסום אמיתי בזהות היהודית והדמוקרטית של מדינת ישראל. ראיתי שלא באמת אפשר להיות שותפים, אלא היינו יותר עלה תאנה ימני בתוך ממשלה שהיא ממשלה שמסתכלת פרוגרסיבית, ממשלה שבאמת נשלטת בסוף על ידי מועצת השורא".

לדבריה, המצב הגיע לאבסורד: "אנחנו המתנו למוצא פיה של מועצת השורא על הר הבית כדי ללכת לנטוע עצים בנגב". היא הוסיפה בגאווה: "אני גאה שפירקתי את הממשלה הזאת ואני גאה שהובלתי להקמת ממשלה לאומית ציונית אמונית".

ה-7 באוקטובר והממשלה הנוכחית

על ראש הממשלה נתניהו אמרה: "זה ענק בעולם של גמדים... כשההגה בידיים של ראש הממשלה בנימין נתניהו אני הרבה הרבה יותר רגועה". במענה לשאלה האם זה אותו הגה שהוביל לטבח השבעה באוקטובר, סילמן דחתה את האחריות שיש לממשלה הנוכחית: "כל המדינה והאנשים לוקחים אחריות, הממשלה פועלת מאז השבעה באוקטובר באחריות מאוד גדולה . ואגב, בגלל זה אנחנו גם דורשים ועדת חקירה אמיתית, לא פייק, שתבוא ותבדוק את כל המחדלים שהובילו לדבר הזה. ואני אומרת לך שיש גם מחדלים רבים: מערכת המשפט, הפצ"רית, יצחק עמית".

גם בהקשר של המלחמה סילמן התגאתה שפירקה את הממשלה הקודמת: "אם ה-7 באוקטובר היה קורה בממשלת בנט-לפיד עם מנסור עבאס, ברור לך שלא היינו יכולים לתקוף בעזה. ברור לך שמנסור עבאס לא היה מאפשר את זה. ברור לך שבאותו יום הייתה מתפרקת הממשלה. האויבים שלנו היו רואים אותנו כחלשים".

מתקפה חריפה על מערכת המשפט והיועמ"שית

השרה סילמן תקפה בחריפות את נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית ואת התנהלות מערכת המשפט: "יש כאן מערכת משפט שידיה עמוקות בתוך התפיסה הביטחונית של מדינת ישראל זה שנים... תסתכל על השופט יצחק עמית ועל הפסיקות שלו, על ההתנהלות ב'פיראטיות משפטית'. וצריך לומר – זה בן אדם שהיום מסוכן לדמוקרטיה הישראלית, מסוכן עד כדי כך שאני אומרת לך שאני מפחדת שבסופו של דבר הוא יבטל את תוצאות הבחירות הבאות אם ממשלת הימין היא זאת שתיבחר".

בנוגע לאפשרות שבית המשפט יורה לפטר את השר בן גביר, אמרה: "הפסיקה הזאת תהיה בניגוד לחוק... כשבית המשפט מחליט שהוא מורם מעם... ולוקח גם את הבחירה שלי ושלך ולזרוק אותה לפח ולומר שבניגוד לסמכות ובניגוד לחוק הוא יכול לפטר שר בישראל – מי שמע על דבר כזה?".

היא הוסיפה ביקורת נוקבת על היועצת המשפטית לממשלה: "מי שמוביל לאנרכיה זה השופט יצחק עמית בעצמו והיועצת המשפטית לממשלה כשהם מחליטים לפעול בניגוד לסמכות ובניגוד לחוק... אנחנו דוהרים אל עבר משבר חוקתי וצריך שמישהו פה יתעורר".

על המחאות ו"אחים לנשק"

השרה מתחה ביקורת קשה על ארגוני המחאה נגד הממשלה ולא חזרה בה מאמירותיה שצריך לבחון אם 'אחים לנשק' הם ארגון טרור: "אני יכולה להגיד לך ש'אחים לנשק' הובילו פה לאנרכיה. הם פירקו את הצבא מבפנים... יש כאן ארגון שיטתי מסודר שפועל במימון... קריאות של 'טרוריסט', 'צורר היהודים' לראש ממשלה... השותפים של 'אחים לנשק' הם אלה שהציתו את הפחים מחוץ למעונו של ראש הממשלה, הם אלה שזרקו זיקוקי דינור על בית ראש הממשלה".

על הענקת האות לארגון על ידי בית הנשיא אמרה: "יש כאן בלבול של נורמות ושל ערכים... אני חושבת שיש כאן בעיה מוסרית אמיתית בטח שבית הנשיא לא צריך לתת להם איזשהו אות הערכה ומגן".

סילמן שיתפה גם בתחושותיה האישיות מתקופת המחאות נגדה: "זרקו לי פיתות... ריססו כתובות נאצה עם ירייה במצח לשרה בישראל... יש כאן כנופיה מוחלטת שהשתוללה כאן ברחובות... לא שמעתי מישהו מהשמאל בכל השנים האלה שבא ואמר שזה לא בסדר".

משחק אסוציאציות

לסיום, הגיבה השרה בקצרה לשמות שהוזכרו: נפתלי בנט: "עוקץ סדרתי". מנסור עבאס: "סכנה ברורה ומיידית למדינת ישראל". יצחק עמית: "פיראט משפטי". בנימין נתניהו: "גדול המנהיגים של דורנו".