צה"ל "מכסח דשא"; במקום לעקור אותו מהשורש/ פרשנות

צה"ל פועל בעזה בשיטת "כיסוח הדשא", מענה מהיר לתקריות תוך שמירה על הגבולות, פעם פעלו כך גם ביו"ש עד שעברו למודל עקירת הדשא. ההבנה צריכה להיות שהמאבק העמוק יותר טמון באיראן

המציאות הביטחונית שבה אנו נמצאים כרגע היא כזו שבה "תוקפים, פוגעים, אבל לא המלחמה הגדולה שאולי תכננו עליה... מחכים". בסופו של דבר, הכול קשור לאיראן – ברגע ש"תתפרק כל הרשעות הזאת וכל המציאות הגדולה הזאת שנקראת איראן, אז הכול ישתנה".

התקיפה בעזה והפרת הפסקת האש

לאחרונה היינו עדים לאירוע חמור ברצועת עזה, כאשר מחבלים ירו לעבר כוח של חטיבת אלכסנדרוני – אותה חטיבה שמצאה את גופתו של רס"ר רן גויאלי הי"ד. בתקרית נפצע באורח קשה אחד הקצינים.

התגובה של צה"ל הייתה מהירה ועוצמתית: "תוך שתי דקות מגיעים שני מטוסים... פיצוצים עזים שמה בכל המרחב, ירי של טנקים". בהמשך חוסלו שניים מבכירי הטרור ברצועה:

מפקד החטיבה הצפונית של הג'יהאד האסלאמי: "הרבה זמן הוא התחבא... ניצלו את העובדה הזאת שהחמאס מפר את הפסקת האש וחיסלו אותו".

המחבל שפיקד על הטבח בניר עוז: "רצח 47 אנשים מתושבי ניר עוז, בתוכם גם את התצפיתנית נועה מרציאנו... ממש אחז ורצח אותה באכזריות".

צה"ל פועל כעת בשיטת "כיסוח הדשא" בעזה, בעוד שביהודה ושומרון "ממש עוקרים כל הזמן, לא נותנים לשום תשתית שמה לגדול". כיום, המצב במחנה הפליטים בג'נין שונה לחלוטין ממה שהיה לפני שנתיים: "היום מוצבים שנמצאים שמה בתוך ג'נין... כי הבינו שזאת השיטה".

הסיוע ההומניטרי והאבסורד במספרים

אחד הנתונים המדהימים נוגע לכמויות האוכל שנכנסות לרצועה. בעוד שהאו"ם קבע כי נדרשות 134 משאיות מזון ביום, "ישראל מאפשרת כל בוקר ובוקר, דרך מעבר כרם שלום... להכניס 650 משאיות, פי ארבע ממה שהאו"ם אומר שמותר". הכסף והציוד הזה מגיעים בסופו של דבר לחמאס, והוא זה שמתעצם מהם.

מבט לעתיד: הממשל האמריקאי והשיקום בעוטף

אנו נושאים עיניים לטראמפ וצוותו. בקרב מקורביו ישנם כאלו שהם "מאוד מאוד כלכליים, הם רוצים עסקאות... ויטקוף, קושנר וטום ברק". מנגד, נמצא מרקו רוביו, שר החוץ, שהוא "הרבה יותר לעומתי, הרבה יותר תוקפן, הרבה יותר רוצה במלחמה עם איראן ולסיים את העניין הזה אחת ולתמיד".

למרות הכאב הגדול, אי אפשר שלא להתרגש מהשיקום בעוטף. בקיבוץ בארי למשל, "בנו שמה שכונה חדשה לחלוטין... שכונה לתפארת עם הרבה יותר תושבים". בשדות, "החיטה צומחת שוב... אתה רואה אותה לגובה של 80-90 סנטימטרים".

לסיכום, מעבר לאתגרים הביטחוניים, ישנה הבנה עמוקה של חשיבות ארץ ישראל שממשיכה לפרוח ולגדול.