הקומיקאי גיא הוכמן שיתף את עוקביו בבשורה דרמטית ומרירה שקיבל מהמשטרה. לאחר כמעט שלוש שנים של מאבק משפטי ודיונים מתישים, התיק הפלילי נגד רוכב הקורקינט החשמלי שפצע קשה את אמו – נסגר. אבל לא מהסיבה שחשבתם

גיא הוכמן סוגר היום (חמישי) חשבון עם האיש שפצע את אמא שלו בתאונת הדרכים הקשה שאירעה לפני קרוב לשלוש שנים על מדרכה בתל אביב.

וכב קורקינט חשמלי, אסיר משוחרר מיפו, פגע בעוצמה באמו של הוכמן ופצע אותה באורח קשה. מאז, ניהלה המשפחה הליך משפטי מול רשויות התביעה, בתקווה לראות את הדורס נותן את הדין על מעשיו וחוזר אל מאחורי סורג ובריח.

בפוסט טעון, תיאר הוכמן את שיחת הטלפון המפתיעה שקיבל מהמשטרה. כששאל האם סוף סוף ניתן גזר הדין, נענה בתשובה לקונית: "לא, הוא מת אתמול. התיק נסגר".

הוכמן לא הסתיר את התסכול העמוק מהעובדה שהצדק, לדבריו, לא נעשה בעולם הזה. "אזרח ערבי מיפו, אסיר משוחרר, הורס למשפחה שלמה את החיים ומסתלק מן העולם מבלי ששילם יום על מעשיו", כתב בכאב. עם זאת, הוסיף נימה אישית של נחמה וכתב: "אלוהים דאג בשביל כולנו שהוא לא יחזור עליהם".

הפוסט, שנכתב בשם אמו של גיא שחייה השתנו ללא הכר בעקבות הפציעה, הסתיים במילים קשות נגד הדורס ובקריאה נחרצת לציבור: "סעו בזהירות". מותו של הדורס אמנם חותם את התיק המשפטי, אך עבור משפחת הוכמן, הצלקות מהתאונה המיותרת על המדרכה יישארו עוד זמן רב.