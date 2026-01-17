קרן הינד רג'אב פועלת לנסות לבטל את הופעתו של הקומיקאי גיא הוכמן בקנדה. הוכמן מסר בתגובה: "לא יודע אם זה יותר צביעות או אנטישמיות"

הקומיקאי גיא הוכמן בתגובה לתלונה הפלילית שהוגשה נגדו ע״י ארגון הפרו פלסטיני- קרן הינד רג'אב בקנדה, רגע לפני הופעתו שם המיועדת ל19.1.

נזכיר כי קרן הינד רג'אב פנתה לרשויות בקנדה בניסיון למנוע את כניסתו של גיא הוכמן למדינה. הקומיקאי צפוי להופיע בטורונטו ביום ראשון הקרוב. בנוסף, הקרן הודיעה כי בכוונתה להגיש בימים הקרובים תלונה פלילית נגד הוכמן, המבוססת על "פעילותו הציבורית, התבטאויותיו והקשרים המתועדים שלו לתעמולה צבאית ולהסתה הקשורה למלחמה בעזה".

הוכמן כתב: "אני בטוח ששמעתם על כל מה שקורה לי עם קנדה. אני מבטיח לעדכן בקרוב. מה שהזוי זה שבזמן שאלפי מפגינים נרצחים באיראן, מה שמפריע לקנדים זה חד ביצה ישראלי שמופיע בטורונטו. לא יודע אם זה יותר צביעות או אנטישמיות. אבל זה היה שם לפני ה-7.10 וזה נשאר גם אחרי".

עוד כתב הוכמן: "בינתיים, אני כאן על הבמה בארה״ב בכנס היהודי-ציוני הגדול בעולם מתרגש לייצג את הרוח הישראלית האופטימית, אומץ הלב היהודי ואת חיילי צה״ל שנלחמים להגן רק על אזרחי מדינת היהודים. עם ישראל חי. בגאווה. אעדכן בהתפתחויות".