דקות ספורות אחרי אישור מינויו של דוד זיני לראש השב"כ, שוטרים הגיעו לבית אביו, הרב יוסף זיני, באשדוד, ושימנו אותו לחקירה בשל דברים שאמר בעבר

ועדת גרוניס אישרה אמש באופן סופי את מינויו של האלוף במיל' דוד זיני לראש השב"כ. אלא שדקות ספורות לאחר מכן אירע אירוע חמור, כששוטרים הגיעו לבית אביו של דוד זיני, הרב יוסף זיני בן ה-77, באשדוד וזימנו אותו לחקירה על דברים שאמר בעבר. על פי הדיווח של עיתונאי i24NEWS, אבישי גרינצייג, הרב זיני סירב להתלוות לשוטר.

הסיבה לאירוע היא הקלטות שפורסמו השבוע בחדשות 13, בהן נשמע הרב זיני מתבטא נגד בג"ץ וראשי אכיפת החוק. בין היתר הוא אמר שצריך לפוצץ את בג"ץ וכדומה.

גרינצייג ציין כי החוקרים אף נקבו בתאריך לזימון, אלא שאז התברר שנדרש אישור של ראש אח"מ או סגנו, שלא היה קיים. בעקבות זאת ביטלו את הזימון.

ממשטרת ישראל נמסר: "בעקבות תלונה שהוגשה בגין חשד לאיומים בסרטון של הרב יוסף זיני, המשטרה פתחה בבדיקה. שוטר אכן הגיע לביתו על מנת לזמן אותו לחקירה שמועדה יקבע בהמשך ובהתאם לקבלת האישורים הנדרשים".