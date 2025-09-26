ועדת גרוניס אישרה אמש באופן סופי את מינויו של האלוף במיל' דוד זיני לראש השב"כ. אלא שדקות ספורות לאחר מכן אירע אירוע חמור, כששוטרים הגיעו לבית אביו של דוד זיני, הרב יוסף זיני בן ה-77, באשדוד וזימנו אותו לחקירה על דברים שאמר בעבר. על פי הדיווח של עיתונאי i24NEWS, אבישי גרינצייג, הרב זיני סירב להתלוות לשוטר.
הסיבה לאירוע היא הקלטות שפורסמו השבוע בחדשות 13, בהן נשמע הרב זיני מתבטא נגד בג"ץ וראשי אכיפת החוק. בין היתר הוא אמר שצריך לפוצץ את בג"ץ וכדומה.
גרינצייג ציין כי החוקרים אף נקבו בתאריך לזימון, אלא שאז התברר שנדרש אישור של ראש אח"מ או סגנו, שלא היה קיים. בעקבות זאת ביטלו את הזימון.
ממשטרת ישראל נמסר: "בעקבות תלונה שהוגשה בגין חשד לאיומים בסרטון של הרב יוסף זיני, המשטרה פתחה בבדיקה. שוטר אכן הגיע לביתו על מנת לזמן אותו לחקירה שמועדה יקבע בהמשך ובהתאם לקבלת האישורים הנדרשים".
מה דעתך בנושא?
5 תגובות
0 דיונים
סיסו מהתברואה
רבותי הם יודעים לעבוד!!! לי לא היה עולה רעיון לפעול בצורה כזאת!!09:10 26.09.2025
מיכה
מה עם חקירות המאימים על נתניהו ?09:18 26.09.2025
נתנאל כהן
מדינה של פושעים ורוצחים!09:37 26.09.2025
אפרים
בושה לעורכי עיתון זה. בושה לכתב זה. הרב יוסף זיני הוא הדוד של ראש השב"כ. אביו של ראש השב"כ גר בחיפה ושמו הוא הרב אליהו רחמים זיני. עיתון של קופי-פאסט...
בושה לעורכי עיתון זה. בושה לכתב זה. הרב יוסף זיני הוא הדוד של ראש השב"כ. אביו של ראש השב"כ גר בחיפה ושמו הוא הרב אליהו רחמים זיני. עיתון של קופי-פאסט בלי מוח ומחשבה. בלי בדיקה ובלי אימות. ואולי עצם הידיעה גם היא לא נכונה? בשביל מה לקרא אתכם?המשך 09:48 26.09.2025
דנה
הרב זיני זה ברור שרק אמר ... לעומת אנרכיסטים שמאיימים עושים או כאלה שעושים בלי שמאיימים... רק אדוני החוק . מה אתם עושים לאלה שפועלים ומזיקים... אתם חכמים על אנשים...
הרב זיני זה ברור שרק אמר ... לעומת אנרכיסטים שמאיימים עושים או כאלה שעושים בלי שמאיימים... רק אדוני החוק . מה אתם עושים לאלה שפועלים ומזיקים... אתם חכמים על אנשים ישרי לב שלא יגרמו נזק ואתם יודעים זאת ..המשך 10:03 26.09.2025
