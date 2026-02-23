בנט על הההפגנות נגד לוסי אהריש: "חציית קו אדום"

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט גינה את האיומים נגד העיתונאית לוסי אהריש. לדבריו, פגיעה בחופש הביקורת התקשורתית מסכנת את אופייה הדמוקרטי של המדינה, והדגיש כי גם ביקורת חריפה היא חלק בלתי נפרד מדמוקרטיה

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, התייחס היום (שני) לאיומים שהופנו כלפי העיתונאית לוסי אהריש על ידי מרדכי דוד, ותקף בחריפות את עצם ההגעה לביתה הפרטי.

לדבריו, "שליחת בריונים בתשלום לביתה הפרטי של לוסי אהריש כדי להטיל אימה עליה ועל משפחתה היא חצייה מסוכנת של קו אדום". עוד הוסיף כי כאשר הדבר נעשה, כלשונו, "בעידוד או בעצימת עין של שרי הממשלה זה חמור שבעתיים".

בנט קשר בין האירוע לבין עקרונות המשטר הדמוקרטי. "ביום שבו חלילה עיתונאים יסתובבו בפחד להעביר ביקורת על השלטון, נחדל להיות מדינה דמוקרטית", אמר. עוד הוסיף כי לדבריו, "נחדל גם להיות מדינה יהודית, כי יסוד המורשת היהודית היא חירות, ביקורת חופשית, ובלמים על כוח מוחלט".

בהתייחס לניסיונו האישי ציין בנט: "שירתתי כשר וכראש ממשלה וספגתי ללא הרף ביקורת תקשורתית חריפה. זה לא נעים, אך זוהי נשמת אפה של דמוקרטיה".

את דבריו חתם בהצהרה: "לא נאפשר לאלימות להשתיק את התקשורת". כאמור, בתחילת החודש פורסם שדוד משלם לפעילים על מנת שיפוצצפו כנסים של השמאל.

