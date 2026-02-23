תג מחיר בשומרון: חשודים הציתו מסגד, צה"ל פתח בסריקות

כוחות צה"ל ומשטרה הגיעו לכפר תל סמוך לשכם, זאת לאחר שדווח על חשודים שהציתו מסגד וריססו כתובות גרפיטי. בצה"ל פתחו בסריקות אחר החשודים, והאירוע מתוחקר

אירוע "תג מחיר" סמוך לשכם: בצה"ל אישרו כי כוחות צה"ל ומשטרת ישראל קפצו מוקדם יותר היום (שני) למרחב הכפר תל שבחטיבת שומרון, זאת בעקבות דיווח ותיעוד שהתקבלו בדיעבד על חשודים שהציתו מסגד וריססו כתובת גרפיטי - שהסתיים ללא נפגעים.

לפי דובר צה"ל, הכוחות פתחו בסריקות אחר החשודים. עוד נאמר כי האירוע מתוחקר על-ידי גופי הביטחון. "צה״ל מגנה בתוקף אירועים מסוג זה, לרבות פגיעה במוסדות דת, וימשיך לפעול בנחישות לשמירת הביטחון והסדר בגזרה", נמסר.

כאמור, הבוקר דווח בכלי התקשורת הפלסטינים על "תג מחיר" בכפר תל הנמצא דרומית לשכם, כשעל פי החשד המסגד בכפר הוצת. בתיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות נראה קיר המסגד עם כתובות גרפיטי בהם נכתב בעברית "נקמה" ו"תג מחיר".