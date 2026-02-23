מירי מסיקה מחדשת את הלהיט הנוסטלגי - ומקדישה אותו לאדיר מילר

מירי מסיקה מחדשת את הלהיט האייקוני "גידי" משנות ה-80 ומקדישה אותו לאדיר מילר, כחלק מהסדרה החדשה "ריסט" בקשת 12. החידוש נולד על הסט והפך לפסקול הצילומים

הזמרת והשחקנית מירי מסיקה מחדשת את אחד השירים האייקוניים של שנות השמונים -"גידי", שבוצע במקור על ידי שרון ליפשיץ ונכתב והולחן על ידי דן תורן ז"ל. החידוש יוצא במיוחד לכבוד הדרמה הקומית החדשה והמצליחה של אדיר מילר, ריסט, המשודרת ב-קשת 12.

האזינו לחידוש של מירי לשיר - "גידי"

כשהמוזיקה מספרת את סיפורו של גידי

הרעיון לביצוע המחודש נולד דווקא על הסט. במהלך הצילומים לסדרה, בה מסיקה מגלמת את קרני - אשתו של גידי (אותו משחק מילר), עלתה המחשבה להחזיר לחיים את השיר המזוהה כל כך עם שם הדמות.

"אני זוכרת את עצמי כילדה שומעת את שרון ליפשיץ שרה 'גידי'. שיר שמסמל עבורי תקופה", מספרת מסיקה.

מירי מסיקה צילום: (צילום: eclipse media)

"אורי עטף את זה בעיבוד אייטיז שמרחיב את הלב, עם נגיעות בלוז שאני כל כך אוהבת. השמעתי לאדיר את הגרסה לשיר וזה הפך לפסקול הצילומים. בעצם נכנסנו לאולפן יחד ועשינו כיף, חגגנו את השנים בהן גדלנו".

החידוש שומר על הרוח הנוסטלגית של המקור, אך מעניק לו פרשנות עכשווית, עמוקה ומרגשת יותר - כזו שמתכתבת עם סיפור הסדרה ועם גיבוריה.

עלילת "ריסט"

הסדרה עוקבת אחר גידי, גבר בן 50, איש קבע בצבא, שנמצא במשבר עמוק: חייו האישיים מקרטעים, הקריירה כבר לא מספקת, והנישואים הפכו לשגרתיים ומשעממים. כשכאבי בטן טורדניים מובילים אותו לבדיקות רפואיות, הוא מקבל בשורה מטלטלת – נותרו לו שבועות ספורים לחיות.

צילום: מתוך

בתגובה, גידי מחליט לפרק את הכל: הוא נפרד מאשתו, עוזב את הצבא, לוקח הלוואה, רוכש רכב חדש ומחליט לטוס לתאילנד כדי "להתחיל לחיות באמת". אלא שברגע האחרון, ממש בדרך לנתב"ג, מגיע הטלפון שמשנה שוב את התמונה – הרופא מודיע: הייתה טעות באבחון.

מכאן מתחיל ה"ריסט" האמיתי של חייו.

הפרק השלישי של "ריסט" ישודר הערב ב"קשת 12", והחידוש של מירי מסיקה ל"גידי" כבר מסומן כאחד הרגעים הבולטים של העונה.