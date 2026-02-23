טרגדיה בדרום: תינוקת כבת שנה נהרגה בתאונת דרכים

הבוקר הגיעה תינוקת אל מרפאה בביר הדאג' כשהיא מחוסרת הכרה ללא דופק וסובלת מחבלות קשות. צוותי ההצלה והרפואה מיד החלו בפעולות החייאה אך לבסוף נאלצו לקבוע את מותה

טרגדיה התרחשה הבוקר בביר הדאג' עם מותה של תינוקת כבת שנה.

תינוקת כבת שנה הובאה מחוסרת הכרה למרפאה מקומית בביר הדאג' לאחר שככה"נ נפצעה בתאונת דרכים. אל המקום הוזעקו צוותי מד"א אשר העניקו טיפול רפואי יחד עם הצוות הרפואי במרפאה וביצעו פעולות החייאה כשבסופן נאלץ הרופא לקבוע את מותה.

פרמדיק מד"א לואי מנוע, סיפר: "כשהגענו למרפאה ראינו תינוקת כבת שנה מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות בגופה. ביחד עם צוות הרפואי במרפאה הענקנו לה טיפול רפואי וביצענו פעולות החייאה ממושכות אך לצערנו פציעתה הייתה קריטית ורופא קבע את מותה."