כתב אישום: בן 13 הצית שיער של מבוגרת באוטובוס כי העירה לו

כתב אישום הוגש נגד נער בן 13 וחצי, בגין הצתת שערות ראשה של נוסעת באוטובוס בנתניה. המקרה אירע לאחר שהאישה העירה לו ולחבריו על התנהלותם במהלך הנסיעה

פרקליטות המדינה הגישה היום (שני) לבית המשפט המחוזי לנוער כתב אישום נגד נער בן 13 וחצי, בגין הצתת שערות ראשה של אישה מבוגרת במהלך נסיעה באוטובוס בנתניה. כתב האישום מייחס לנאשם עבירות של הצתת אדם וניסיון לחבלה חמורה.

על פי כתב האישום, שהוגש בידי עו"ד אריאל סיני מפרקליטות מחוז מרכז, האירוע התרחש ב-16 בפברואר 2026 סמוך לשעה 12:00. הנאשם עלה עם חבריו לאוטובוס בין עירוני של חברת קווים בקו 131 בעיר נתניה. במהלך הנסיעה, כך נטען, דיברו הנאשם וחבריו בקול רם וקיללו. נוסעת כבת 69 העירה להם על התנהלותם.

לפי הנטען, בתגובה להערה הוציא הנאשם מצת מכיסו והצית את שערות ראשה של האישה. האש התפשטה במהירות, והנאשם עמד במקומו והביט במתרחש מבלי שניסה לכבות את האש או לסייע. נוסע אחר שהיה באוטובוס הבחין באירוע ופעל לכיבוי האש.

במקביל לכתב האישום, ביקשה הפרקליטות מבית המשפט להורות על העברתו של הקטין למוסד סגור. בבקשה נכתב כי מדובר בתגובה חריגה לאירוע פעוט, המלמדת, לטענת המדינה, על היעדר שליטה עצמית ועל מסוכנות ממשית כלפי הציבור.

בשל היותו של הנאשם קטין, חל איסור פרסום על כל פרט העלול להביא לזיהויו, וכן על פרטים מזהים של המתלוננת.