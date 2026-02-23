יועצת המיניות שוברת מיתוס: "כפיות זה אוברייטד"

החלום ושברו באינטימיות. היועצת למיניות בינת הופמן התארחה לסמול טוק בתכנית "הדתיות האלה" וניפצה את המיתוסים של הוליווד על זוגיות ובעיקר - תנוחת כפיות זה לא נוח!

תנוחת כפיות זה אוברייטד. בפינת הסמול טוק של תכנית האירוח הנשית "הדתיות האלה" מבית סרוגים, אירחו הדר בן חמו ואורטל ברזילי את בינת הופמן, יועצת למיניות, לשיחה פתוחה, כנה ומשעשעת על הפער בין מה שמוכרים לנו בסרטים לבין החיים האמיתיים של זוגות נשואים.

אולפן סרוגים

מיתוס ה"כפיות"

"מה הקטע עם הכפיות והסכו"ם? מה זה השטויות האלה?" פתחו המגישות וסיפרו על חוסר הנוחות בתנוחת השינה המפורסמת שמוצגת כפסגת הרומנטיקה. הופמן מיהרה להרגיע והסבירה שהמציאות הרבה פחות פוטוגנית ממה שנדמה לנו:

"זה אוברייטד. יש הרבה דברים שהם אוברייטד בזוגיות ושמצטלמים מאוד יפה... זה שזה מצטלם מאוד יפה בסרט, לא אומר שזה באמת נוח בפרקטיקה וכיף בפרקטיקה".

מי אמר שזמן זוגי חייב להיות בלילה? עוד מיתוס הוליוודי שעלה לדיון הוא בני הזוג שקוראים ספרים בנחת לפני השינה. במציאות של רובנו, כפי שציינו המגישות, רבים מסיימים את היום גמורים מעייפות, כל אחד עם הטלפון שלו.

הטיפ המפתיע של הופמן הוא לשבור את התבנית המוכרת: "אינטימיות לא חייבת להיות בלילה. מי החליט שזה חייב להיות בלילה? רק השם יודע". במקום לחכות לסוף היום כשאין טיפת אנרגיה, הופמן מציעה פתרון פרקטי:"אפשר לשים שעון מעורר רבע שעה קודם, חצי שעה קודם, ולפנות זמן זוגי בבוקר ולא בלילה".

לתכנית המלאה של הדתיות האלה - לחצו כאן

האם באמת קמים יפים בבוקר?

ומה לגבי הבוקר? המגישות צחקו על כך שבמציאות, במיוחד לנשים שחובשות כיסוי ראש ("בובו"), לא בדיוק מתעוררים עם "שיער שופע וגולש" כמו גל גדות. עם זאת, הופמן, שהעידה על עצמה כאשת בוקר, דווקא טוענת ששעות הבוקר מביאות איתן יופי טבעי ואנרגיה של התחלה חדשה.

העשירון העליון של הזוגיות לסיכום הפינה, הופמן חלקה עצה שהיא כלל ברזל לתחזוק הקשר:"השורש לזוגיות טובה זה אינטימיות טובה... אנרגיית המין היא אנרגיית היצירה והחיים". היא הדגישה שכמו בכל תחום שרוצים להצליח בו, אסור לסמוך רק על המזל: "אנשים חושבים שזה אמור לבוא באופן טבעי... מי שלא שם זמן, פוקוס ומשאבים לא יתקדם. להיות בעשירון העליון בזוגיות טובה ובאינטימיות טובה דורש השקעה".