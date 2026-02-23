אחרי הפוליטיקה: התפקיד החדש של עידן רול

מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון (JISS), מכון מחקר עצמאי ובולט בתחומי מדיניות החוץ והביטחון, הודיע היום (שני) על הצטרפותו של עידן רול לשורותיו. רול, שפרש לאחרונה מהחיים הפוליטיים, ישמש במכון כחוקר ומומחה בתחומי הביטחון הלאומי, הדיפלומטיה הציבורית ומערכת היחסים המורכבת שבין ישראל לארה"ב ויהדות התפוצות.

ניסיון פרלמנטרי ומדיני עשיר

רול מגיע לתפקידו החדש ב-JISS לאחר שנים של עשייה ציבורית משמעותית. הוא כיהן כחבר כנסת בין השנים 2019–2025 ואף שימש כסגן שר החוץ. במהלך כהונתו בכנסת היה חבר בוועדת החוץ והביטחון, תפקיד שחשף אותו לסוגיות הרגישות ביותר על סדר היום הלאומי. בנוסף, רול עמד בראש קבוצת הידידות הפרלמנטרית ישראל-ארה״ב וייסד את שדולת הבינה המלאכותית (AI) בכנסת.

שילוב בין טכנולוגיה, משפט וביטחון

לצד הניסיון המדיני, רול מביא עמו רקע מקצועי מגוון מהמגזר הפרטי. כעורך דין בהכשרתו, הוא התמחה בתחומי ההייטק ומיזוגים ורכישות בינלאומיים. בהמשך דרכו עסק בפיתוח עסקי בתעשיית הטכנולוגיה, בדגש על טכנולוגיות בעלות פוטנציאל דו־שימושי – כאלו המשרתות הן את המגזר האזרחי והן את המערכת הביטחונית.