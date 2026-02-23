ההיערכות הושלמה: כך נראה הכוח האמריקני המוצב במזרח התיכון

התמונה של נושאת המטוסים הגדולה והחדישה בעולם, "ג'רלד פורד", הבוקר (שני) ליד חופי איטליה מסמנת את השלמת ההערכות המבצעית של צבא ארצות הברית לקראת תקיפה אפשרית באיראן.

תמונת המצב בבוקר הזה מלמדת על כך שבמזרח התיכון נמצאות נמצאות כרגע שתי צוללות - אחת בים התיכון והשניה בים האדום. בתוך 48 שעות תהיינה במרחב שתי נושאות מטוסים: האחת, "אברהם לינקולן", כבר משייטת במפרץ עומאן עם כוח המשימה שלה - המונה שלוש משחתות טילים, צוללת וכלי שייט נוספים. אליה תצטרף "ג'רלד פורד", נושאת המטוסים החדישה והמתקדמת בעולם, כשעל הכנף האווירית שלה 75 מטוסי קרב מטייסות F-35 ,F-16 ו-F-18, ולצידם שש משחתות טילים וגם צוללת המסוגלת לשגר 150 טילי שיוט מדגם טומהוק.

אגב, התכנון המוקדם היה לשגר למרחב את נושאת המטוסים בוש (שגם היא הייתה כבר במרחב שלנו), אבל בסופו של דבר הוחלט להביא לאזור את נושאת המטוסים המתקדמת בעולם - שיתרונותיה בכך שהיא מסוגלת להוציא 150 גיחות קרב ביממה, לעומת 120 גיחות בנושאות המטוסים הישנות.

אלף טילי טומהוק, שתי צוללות ושתי נושאות מטוסים

בסופו של דבר הכוח האמריקני, מעבר לשתי נושאות המטוסים, ימנה בין 11 ל-13 משחתות טילים הנושאות עמן גם טילי שיוט כאמור, וגם טילי יירוט, צוללות, ובנוסף לכך גם 10 ספינות נחיתה ולוגיסטיקה שיאפשרו לצבא האמריקני לפרוס את כוחותיו בצורה טובה ומדוייקת לטובת פיקוד המרכז האמריקני.

לרשותו של הגנרל קופר עומדים למעלה מאלף טילי טומהוק מדויקים לטווח של יותר מ-1,700 קילומטרים שיכולים להיות משוגרים הן מהמשחתות, הן מהצוללות והן מהבסיסים - כאשר במקביל צוברים גם מדינות נוספות מטוסי קרב במרחב. בתמונת לוויין מאתמול ניתן לראות שמעבר למרחב של הים האדום ישנם מטוסי קרב גם בירדן, גם ביוון, גם באיטליה ואפילו בספרד - וכל אלו אמורים להיות כוח אמריקני אדיר למול פני איראן.

ויחד עם כל הכוח האדיר הזה, במערכת האמריקנית עדיין נותנים סיכוי לפי הבנתם למציאות שבה השיחות תימשכנה ולא יסתיימו בתקיפה.

גורם ביטחוני אומר שכלל אינה מוכרת - לא במודיעין הישראלי ולא במודיעין המערבי - הידיעה שטראמפ שוקל תקיפה קטנה ואז לפתוח במשא ומתן נרחב. לדבריו, אפשרות זו לא מוכרת כלל וכלל.

וגם הבוקר נרגיע: גם בהנתן אור התקיפה מבחינתו של הנשיא האמריקני, ישראל וארצות הברית מתואמות ברמה הגבוהה ביותר. כפי שהיה בעם כלביא בזמנו אחרי שנחתו הפצצות הראשונות והמדויקות, ההתראה (אם נצטרך) לאזרחי מדינת ישראל תבוא - וכולנו נוכל להיות ערוכים לכל אירוע אשר יהיה.