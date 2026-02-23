בית החולים מעדכן במצבו של בנו של מנסור עבאס

בית החולים רמב"ם פרסם הבוקר עדכון בדבר מצבו הרפואי של בנו של חבר הכנסת מנסור עבאס

חל שיפור משמעותי במצבו של בנו של חבר הכנסת מנסור עבאס (רע"מ), שנפצע אמש בתאונת דרכים קשה ביישוב מרר. מדוברות בית החולים רמב"ם נמסר הבוקר (שני) כי הנער בן ה-15 נגמל מהנשמה ומצבו הרפואי התייצב.

התייצבות במצב הרפואי

הנער הובהל אתמול למרכז הרפואי בחיפה לאחר שנפגע בתאונה בין אופניים חשמליים לרכב פרטי. עם הגעתו הוא טופל על ידי הצוותים הרפואיים כשהוא סובל מפגיעות שדרשו הנשמה וטיפול אינטנסיבי.

נשאר להשגחה בטיפול נמרץ

למרות השיפור המעודד והעובדה כי הוא נושם כעת בכוחות עצמו, בבית החולים מציינים כי הוא עדיין זקוק למעקב צמוד. נכון לעכשיו, הוא נשאר להשגחה במחלקת טיפול נמרץ ילדים ברמב"ם.

כזכור, התאונה התרחשה במהלך יום האתמול במרר, ומיד לאחר הדיווח על זהות הפצוע, זרמו הודעות תמיכה ואיחולי רפואה שלמה לחבר הכנסת עבאס ולבני משפחתו מכל קצוות הקשת הפוליטית.