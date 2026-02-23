איום נוסף על ישראל: "ערוכים למלחמה משולבת"

מפקד הצבא האיראני בנאום לוחמני: "האויב משלה את עצמו שאנחנו במצב של חולשה - נגן על ארצנו עד הנשימה האחרונה"

על רקע המתיחות הביטחונית הגוברת והדיווחים על היערכות לתקיפה באזור, מפקד צבא איראן, אמיר חאתמי, שיגר הבוקר (שני) איומים מפורשים לעבר המערב וישראל. בדבריו הבהיר חאתמי כי הכוחות המזוינים של הרפובליקה האסלאמית נמצאים במוכנות מלאה לכל תרחיש.

"אל תעשו טעויות"

חאתמי הדגיש את חוסנה של איראן אל מול הלחצים הבינלאומיים: "איראן עמידה בפני אויביה ואף אחד לא יכול לבלוע אותה", הצהיר והוסיף אזהרה ישירה: "הכוחות המזוינים האיראניים נמצאים בכוננות גבוהה ומזהירים את האויבים מביצוע של טעות כלשהי".

לדבריו, איראן ערוכה להתמודד עם מה שהוא מכנה "מלחמה משולבת", הכוללת לחצים כלכליים, תודעתיים וצבאיים: "אנחנו נהדוף את המלחמה הזו דרך עמידה איתנה, התנגדות והכרת האויב. העם האיראני מוכן להגן על עצמאות איראן ועל אחדות אדמתה".

"האוייב משלה את עצמו"

הבכיר האיראני התייחס גם לפריסת הכוחות האמריקניים והאזוריים במזרח התיכון, וטען כי מדובר בטעות בהערכת הכוח של טהראן: "האויב משלה את עצמו שאיראן במצב של חולשה, ולא צפה את רמת הכוח למרות ששלח ספינות ונשק".

את דבריו חתם במסר נחרץ של הקרבה: "צבא איראן יגן על ארצו עד נשימתו האחרונה".