טייס נחת בשדה חקלאי ונקנס ב-2,500 ש"ח. צפו

לוחמי מג"ב בצפון הוזעקו לשדה באזור הקיבוץ דליה בו נחת מטוס קל על השטח הזרוע. השוטרים הסבירו לטייס את את השלכות מעשיו וקנסו אותו ב-2,500 שקל

במהלך סוף השבוע האחרון הועבר דיווח על כך שמטוס קל נחת באמצע שדה זרוע סמוך לקיבוץ דליה שבמועצה האזורית מגידו, וזמן קצר לאחר מכן המריא בחזרה.

עם קבלת הדיווח החלו לוחמי זרוע היישובים של מג״ב צפון בפעילות לאיתור וזיהוי הטייס, רשמו לחובתו דו״ח בגין העבירה ואף הטילו עליו קנס בסך 2,500 ש״ח. הטייס שהבין את השלכות העבירה, קיבל אחריות על מעשיו, התנצל והסביר כי הוא נוהג לטוס להנאתו בסופי שבוע ולנחות בשטחים פתוחים.

במשטרה מבהירים כי כניסת כלי תחבורה לשדות חקלאיים גורמת לנזקים משמעותיים לגידולים ולפגיעה ישירה בפרנסת החקלאים. מדובר בנזק כלכלי ממשי למרחב הכפרי.