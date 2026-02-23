עלייה להר הבית תיאסר בחוק? הסעיף הבעייתי בהצעה של אבי מעוז

ברקע סערת נשות הכותל ופסיקת בג"ץ, ח"כ אבי מעוז העלה הצעה לתיקון חוק המקומות הקדושים. על פי התיקון התנהגות במקומות הקדושים בניגוד לפסיקת הרבנות הראשית, תחשב עבירה פלילית שעונשה עלול להגיע עד לשבע שנות מאסר.

כידוע העלייה להר הבית. למרות תמיכתם של רבנים רבנים שעולים או תומכים בעלייה, נמצאת במחלוקת ציבורית. הרבנות הראשית מתנגדת לעלייה. האם הצעת החוק תאפשר לפגוע בעליית היהודים להר הבית?

הר הבית באופן אבסורדי למרות היותו המקום הקדוש ביותר לעם ישראל, לא מוגדר בחוק כמקום קדוש ליהודים. אך בפועל בית המשפט העליון בפסיקות רבות התייחס אליו ככזה, מה שמעלה את החשש שחוק כזה יוכל לשמש כנגד עולי הר הבית.



בג"ץ: "הר הבית מקום קדוש ליהודים"

לדוגמא בפסיקת בגץ במרץ 2009 נכתב כך: "לאחר ששמענו טיעוני הצדדים, וקראנו את כתבי הטענות, שוכנענו כי התקנת תקנות לפי חוק השמירה על המקומות הקדושים, תשכ"ז-1967, אינה תנאי הכרחי לשם הבטחת השמירה והכיבוד של המקומות הקדושים. למסקנה זו הגענו הן על יסוד הרקע ההיסטורי של החוק, נסיבות חקיקתו, לשון החוק ותכליתו".

"הגדרת רשימה של מקומות קדושים היא עניין מורכב וטעון לא רק כאשר מדובר במקומות הקדושים למוסלמים, אלא גם כאשר יש להכריז על פי החוק על מקומות קדושים לכל הדתות ואף ליהודים. התוספת הקובעת מקומות קדושים ליהודים היא חלקית ומסיבות רבות נמסר לנו כי הופסקה מלאכת קביעת המקומות שראוי להכלילם בתקנות גם ביחס למקומות הקדושים ליהודים, שהלכה למעשה רשימתם ארוכה מזו המופיעה בתוספת שבתקנות".

" נועד לפגוע בחופש התנועה של יהודים בהר הבית''

בתנועת 'בידינו למען הר הבית' תקפו בחריפות את הקואליציה על רקע חופש ההצבעה שניתן: ''מזימה שנועדה לפגוע בחופש התנועה של יהודים בהר הבית''

מתוך הצעת החוק צילום: אתר הכנסת

בתנועת 'בידינו למען הר הבית' טוענים כי מדובר בחוק שכל מטרתו היא ''סיכול עליית יהודים להר''. לדבריהם ''הכנסת המונח 'חילול הקודש' לחוק, תאפשר לעצור עליית יהודים להר בטענה שמדובר בחילול הקודש ובפגיעה ברבנות הראשית.

מדובר בשיתוף פעולה נגד עולי הר הבית, של הסיעות החרדיות ואבי מעוז שנועד למנוע מיהודים לעלות למקום הקדוש ביותר לעם ישראל - הר הבית. ברגע שיטענו שמי שמפר את החוק פוגע בהנחיות הרבנות הראשית, על אף שרבנים רבים התירו לעלות להר, הרי שימנעו בפועל מיהודים לעלות על בסיס החוק. אנו קוראים לחברי הכנסת לעצור את החוק הבזוי הזה ולוודא שגישת היהודים להר תישמר. אל תפגעו בהר הבית!''



