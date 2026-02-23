חומרי הדברה מסרטנים בתוצרת החקלאית מהרשות הפלסטינית

בדיון ועדת הבריאות בכנסת בו התגלה כי 40% מהתוצרת החקלאית המגיעה מהרשות הפלסטינית מכילה חומרי הדברה מסוכנים שעלולים לגרום לסרטן ופרקינסון. סון הר מלך טענה כי יש כאן העדפה של שיקולים כלכליים על פני בריאות הציבור

יו"ר ועדת הבריאות ח"כ לימור סון הר מלך קוראת להפסיק לייבא תוצרת חקלאית מהרשות הפלסטית מחשש להרעלה.

את הדברים אמרה הבוקר בדיון מיוחד שהתקיים על התוצרת החקלאית הפלסטינית המכילה חומרי הדברה מסוכנים.

משרד הבריאות הציג בפני חברי הועדה את הנתונים: כ-40% מהתוצרת החקלאית הפלשתינית – עם חומרי הדברה הגורמים לסרטן ופרקינסון. כך שכמעט כל מלפפון שני המגיע מהרשות הפלשתינית – מסוכן לבריאות

בתגובה לנתונים יו"ר הוועדה ויוזמת הדיון, לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית) אמרה כי "לדעתי אסור לנו להכניס תוצרת חקלאית מהרשות הפלסטינית כלל. אני לא סומכת על האויב שלי שיגדל עבורי את המזון שלי שאפשר בקלות להרעיל אותו. אני קוראת לכל מי שידו משגת: הקפידו לרכוש חקלאות ישראלית. יש לנו חקלאים מצוינים, תוצרת נפלאה, טרייה יותר, בריאה יותר, וחשוב מכל – ציונית הרבה יותר. הנתונים מציירים תמונה של הפקרות בריאותית של ממש".

משרד הבריאות הזהיר כי חשיפה למזהמים כאלו עלולה לגרום למחלות קשות, כולל סרטן, פגיעה בכבד ובכליות, ופגיעה קשה בהתפתחות של ילדים, תינוקות ועוברים. לדבריה למרות שהנוהל קובע שיש להשהות סחורה במחסנים עד לקבלת תוצאות מעבדה, בפועל התוצרת מופצת מידית לשווקים, ועד שמגיעות התוצאות התוצרת נמצאת כבר בצלחת אזרחי ישראל.

ד"ר זיוה חממא, מנהלת המחלקה לניהול סיכונים במשרד הבריאות, הזהירה כי עד כה לא בוצעה השהיה במחסני המזון בגלל עמדת מתאם הפעולות ביהודה ושומרון. היא סיפרה כי במלפפונים המובאים משטחי הרשות הפלשתינית נגועים ב-50%, עגבניות ב-49%, פלפל חריף ב-66%. ב-13% מהתוצרת נמצאו יותר מחמישה חומרי הדברה שונים, וב-14% מהדגימות נמצא זרחן אורגני נוירוטוקסי המהווה סכנה לעובר המתפתח, פגמים התפתחותיים בתינוקות וילדים. חשיפה לחומר הפעיל מעלה את הסיכוי לחלות בפרקינסון.

היא הדגישה כי בקרוב יחלו בשתי בדיקות בשדה, וניהול רשימת החקלאים המורשים בצורה ממוחשבת ותדירות גבוהה יותר של דיגומים.

שיקולים כלכליים על חשבון הציבור

עמוס זוארס, מתאם בריאות איו"ש במשרד, הודה כי שיקולי המינהל למנוע השהיית שיווק התוצרת עד קבלת תוצאות הבדיקה – היו שיקולים כלכליים-ביטחוניים ושמירת המצב הביטחוני באזור. "אחרי ה-7 באוקטובר הבינו שבריאות הציבור חשובה יותר".

סמיר מועדי, קמ"ט חקלאות במינהל האזרחי, השיב כי כל חקלאי הנמצאה אצלו תוצרת נגועה – נאסרה תוצרתו לשיווק. חקלאי שתוצרתו נפסלה יכול לשוב ולשווק – לאחר בדיקה – לאחר 3 חודשים.

עמית הלוי (הליכוד) הזהיר כי "מהנתונים שמשרד הבריאות עצמו מביא, עולה כי המזון של אזרחי ישראל הוא מורעל, ואסור ששיקולי מתאם הפעולות ישפיע על שיקולי המשרד. אזרחי ישראל חולים בסרטן שנים בגלל תוצרת זו - ומשרד הבריאות שותק. עובדי משרדי החקלאות והבריאות מעלו בתפקידם ובשליחותם – ונשמעו למינהל האזרחי להרעיל את האזרחים". הוא קרא למי שחלה מסרטן כתוצאה מתוצרת מורעלת זו – לתבוע את מפקד המינהל האזרחי שנתן פקודה זו.

בסיום הדיון, הדגישה יו"ר הוועדה כי "אני פונה לאזרחי מדינת ישראל: מרעילים אתכם. יש מי שמתעדף את הפרנסה לאויבינו, על פני בריאותם של אזרחי מדינת ישראל. אזרחי ישראל. אני קוראת לכם לבדוק את התוצרת החקלאית שלכם ולבדוק טוב מאיפה הגיעו הירקות והפירות שאתם מכניסים לצלחת שלכם. המינהל האזרחי, מעדיף למנוע פגיעה בחיי המדף של הסחורה ובכלכלה הפלסטינית על פני שמירה על בריאות הציבור בישראל."