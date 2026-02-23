"תודה לארגון אחים לנשק ולפעיליו": המסר המטלטל של חגי לובר

על רקע העימות הציבורי בין הפרשן הפוליטי עמית סגל לבין ארגון אחים לנשק, פרסם האב השכול חגי לובר התייחסות חריגה בנימה אישית, שבה שילב הוקרה לארגון לצד ביקורת

על רקע העימות הציבורי בין הפרשן הפוליטי עמית סגל לבין ארגון אחים לנשק, פרסם היום (שני) חגי לובר שבנו אלישע יהונתן, תושב יצהר, נפל בקרב ברצועת עזה במלחמת חרבות ברזל ציוץ מפורט שבו התייחס הן לפעילות האזרחית של הארגון והן לעמדתו ביחס לקריאה להשעיית שירות מילואים.

בפתח דבריו שיתף לובר מקרה אישי וכתב: "וגם אני פניתי לחמ"ל 'אחים לנשק' לעזרה, כשיהונתן נשברו המשקפיים רגע לפני הכניסה. ואנשי החמ"ל נענו במהירות, בשמחה ובנפש חפצה. ותודה להם על כך, פשוט תודה".

עם זאת, הדגיש כי ההערכה על הסיוע אינה משנה את עמדתו העקרונית נגד קריאות לסרבנות: "וזה לא שולל ממני את זכותי וחובתי לגנות בכל פה ובלשון חריפה, את המעשה המופקר, חסר האחריות, המסוכן והנורא, של קריאה והחתמה שלא לשרת במילואים בגלל הרפורמה".

בהמשך התייחס לטענות שלפיהן החמ"ל הוקם משיקולים תדמיתיים, וכתב: "ואני מודה ומעריך על הקמת החמ"ל הנפלא, ולא משנה לי הטענה שהם הקימו אותו למטרות 'הלבנה'. כשם שהגינוי שלי לחרפת הסרבנות הוא מוחלט, ולא מושפע כהוא זה מהטיעון שלהם שכוונתם הייתה לטובת המדינה".

לובר הסביר את העיקרון המנחה אותו: "כי אני מתייחס רק למעשים ולא לכוונות גלויות או נסתרות. ואני יודע על עצמי שלפעמים גם אני עושה טוב למטרות אישיות, ולכן לעולם לא אזלזל במעשה נאצל גם אם האירגון עשה גם רע ונכשל".

בהמשך הזכיר פעיל שרץ לכנסת עם יאיר גולן ושירת ביחידת מגלן, וכתב: "והעיקרון שהרע לא מוחק טוב והטוב לא מוחק רע, גורם לי להודות מקרב לב לפעיל שרץ לכנסת עם יאיר גולן, על שנות שירות ארוכות, כולל במלחמה, ביחידת מגלן, וזה לא מונע ממני בשום אופן לקרוא לו סרבן, על ההודעה המבישה שישעה את שירותו בצבא, בגלל הרפורמה, שלה קרא הפיכה".

לסיום פנה לארגון ולפעיליו וכתב: "אז לאחים לנשק ולפעיליו תודה. וזה הזמן לחזור בכם מהחרפה".