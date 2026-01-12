הצעת החוק נועדה לפתור את ניגוד העניינים, בו מח"ש כפופה לפרקליטות המדינה. על פי ההצעה של חבר הכנסת משה סעדה, מח"ש תפעל כיחידת סמך עצמאית במשרד המשפטים, ללא כפיפות לפרקליט המדינה או לייעוץ המשפטי לממשלה

מליאת הכנסת אישרה הערב (שני) בקריאה ראשונה את הצעת החוק לתיקון פקודת המשטרה, המנתקת את המחלקה לחקירות שוטרים מהפרקליטות והופכת אותה לגוף חקירה ותביעה עצמאי תחת משרד המשפטים.

הצעת החוק של ח״כ משה סעדה נועדה לפתור את ניגוד העניינים המובנה הקיים כיום, בו מח"ש כפופה לפרקליטות המדינה. על פי ההצעה, מח"ש תפעל כיחידת סמך עצמאית במשרד המשפטים, ללא כפיפות לפרקליט המדינה או לייעוץ המשפטי לממשלה.

לפני כשנתיים מינה שר המשפטים לוין ועדה מקצועית בראשות מנכ״ל משרד המשפטים איתמר דוננפלד. הוועדה בחנה באופן מעמיק ונרחב את עבודת המחלקה לחקירות שוטרים. עם סיום עבודת הוועדה ופרסום מסקנותיה, החלה ועדת החוקה בכנסת בראשות ח״כ רוטמן לקדם את הצעת החוק.

עיקרי התיקון שאושר בקריאה ראשונה: מנהל מח"ש ייבחר על ידי ועדה מקצועית. תנאי הכשירות לתפקיד יהיו זהים לאלו של שופט בית המשפט העליון, בנוסף לדרישה של מומחיות בתחום הפלילי. למחלקה תהיה עצמאות תקציבית וניהולית מלאה. מח"ש תוסמך לחקור גם מתנדבים במשמר האזרחי בעבירות שביצעו במסגרת תפקידם, וכן עבירות פליליות שדינן פחות משנת מאסר שבוצעו על ידי שוטרים.

בנוסף ⁠יוגדר תפקיד חדש שיוסמך להכריע במחלוקות מקצועיות ככל שיהיו, בין מח״ש לגופי חקירה ותביעה, בו יכהן שופט בדימוס. למחלקה תוקנה סמכות חדשה וייחודית להגשת כתבי אישום בעבירות שנחקרו על ידה.

סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין: ״הצעת החוק היא מרכיב מרכזי ברפורמה שתבטיח שוויון של כולם בפני החוק. המצב הנוכחי, שבו מח"ש כפופה לפרקליטות ובו זמנית מופקדת על חקירת שוטרים, הוא פגום מיסודו ויוצר ניגוד עניינים מובנה. החוק מתקן את העיוות הזה ומבטיח כי מח״ש תהיה עצמאית לחלוטין, תקיים חקירות אמת ותקדם שוויון מהותי בפני החוק. אני מודה ליוזם הצעת החוק ח״כ משה סעדה וליו״ר ועדת החוקה ח״כ שמחה רוטמן על הובלת הדיונים בוועדה.״

יו״ר ועדת החוקה, חוק ומשפט ח״כ שמחה רוטמן: ״ועדת החוקה בראשותי התגייסה להכנת חוק מח"ש, שדרש עבודת מטה יסודית ודיונים רבים ומורכבים, בשל ההבנה שניגוד העניינים המובנה שמתקיים אצל גופי התביעה השולטים גם במח"ש חייב לקבל מענה יסודי ומקצועי. רק מח"ש עצמאית תוכל לשמור על המשטרה מלחצים לא ענייניים ולחקור עבירות הדורשות את הטיפול הפלילי ללא מורא וללא משוא פנים.״