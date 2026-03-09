וואו: טראמפ בהתבטאויות חסרות תקדים על נתניהו והרצוג

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, התייחס הלילה למלחמה מול איראן, והפתיע את העיתונאים עם התבטאויות מדהימות על ראש הממשלה נתניהו והנשיא הרצוג

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר הלילה (בין ראשון לשני) כי ההחלטה על מתי לסיים את המלחמה עם איראן תהיה "משותפת", וכי יקבל אותה יחד עם ראש הממשלה בנימין נתניהו.

טראמפ נשאל גם אם ישראל תוכל להמשיך במלחמה מול איראן אחרי שארה"ב תחדל לתקוף, והשיב: "אני לא חושב שזה יהיה נחוץ".

לאחר מכן, תקף טראמפ פעם נוספת את נשיא המדינה יצחק הרצוג: "הוא צריך לתת לביבי את החנינה הזו באופן מיידי. אני חושב שהוא עושה דבר נורא בכך שהוא לא נותן אותה. אנחנו רוצים שביבי יתמקד במלחמה, לא בחנינה מגוחכת".

לסיום אמר טראמפ: "תגידו לנשיא הזה לתת לו חנינה עכשיו. ביבי עשה עבודה נהדרת. הוא היה ראש ממשלה בזמן מלחמה, עבדנו יחד והשמדנו מדינה שהייתה משמידה את ישראל אם לא הייתי בסביבה. ואם ביבי לא היה בסביבה - ישראל לא הייתה קיימת היום".