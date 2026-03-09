פיקוד העורף מזהיר: "לא משנה מה - אל תעשו את זה!"

בפיקוד העורף מחדדים את ההנחיות ומזהירים: לא משנה מה - אל תעשו את הדבר הבא, זו סכנה כפולה!

פיקוד העורף ממשיך להזהיר את הציבור ולתת הנחיות מה לעשות בזמן אזעקה שלא בסמוך למרחב מוגן. אמש (ראשון) התייחסו בפיקוד העורף להתמגנות בעת נסיעה לעבודה ופירטו מה יש לעשות אם יש אזעקה בזמן נסיעה.

כעת ממשיכים להזהיר בפיקוד העורף, ושמים דגש על פרט אחד חשוב: "קיבלתם התרעה בזמן נסיעה? לא עוצרים מתחת לגשר, זו סכנה כפולה".

בפיקוד פירטו כי הסכנה הכפולה היא חשש מקריסה כתוצאה מפגיעה והדף חוזר.

פיקוד העורף ניצל זאת בכדי לחדד שוב את ההנחיות: עצרו בזהירות בצד הדרך, צאו מהרכב והתרחקו ממנו, שכבו על הקרקע והגנו על הראש באמצעות הידיים, הישארו כך עד לקבלת הנחייה אחרת".