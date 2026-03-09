השר הבכיר חושף: זה היעד העיקרי של המלחמה באיראן

השר וחבר הקבינט חושף: לא עשינו זאת ב'עם כלביא' - כעת זה היעד המרכזי של המלחמה

השר וחבר הקבינט אבי דיכטר, טען היום (שני) בכאן רשת ב' כי: "

עם כלביא לא חיסל את פרויקט הגרעין של איראן ולא את התוכנית שלהם להגיע לפצצה.

הפעם זה היעד של המלחמה - כשתושלם הסרת האיום הקיומי הזה תושלם המלחמה".





אמש דווח ברשת בלומברג, כי הנשיא דונלד טראמפ מתכנן להוציא לפועל מבצע חשאי נועז, על פי דיווחים בארצות הברית, הנשיא וצמרת הצבא האמריקאי שוקלים באופן רציני ביותר הוצאה לפועל של מבצע מיוחד על אדמת איראן, המבוסס על מודל הפלישה לונצואלה, במהלכו יפלשו כוחות אל מתקני הגרעין באיראן, וישתלטו על מאגרי האורניום המועשר של המדינה.

עוד דווח כי טראמפ והצמרת המדינית-ביטחונית בוחנים לעומק את האפשרות להוציא מבצע מיוחד ונועז על אדמת איראן, במהלכו צפויים כוחות אמריקאים מיוחדים לפלוש אל תוך איראן, בפעולה מיוחדת במסגרת דומה אל מבצע חטיפת מדורו.

במסגרת המבצע, במידה ויצא לפעול, צפויים לחדור כוחות אמריקאים אל שטח איראן, במקביל להפעלת כוח אש מאסיבי לגיבוי, יחד עם חיפוי לוחמה אלקטרונית וכלי סייבר ולבצע השתלטות על מתקני הגרעין של המשטר האיראני. שם ישתלטו על מלאי האורניום המועשר של טהראן, ויבריחו אותו חזרה מחוץ לאיראן.