תושב הדאחייה לקצין צה"ל: "תפטרו אותנו מחיזבאללה כבר"

צה"ל חושף הבוקר (שני) שיחה עם תושב לבנון שהתקיימה במסגרת פעילות כוחות צה"ל בלבנון כנגד חיזבאללה . קציני יחידת 504 מתקשרים לתושבים על מנת להזהיר את התושבים להתפנות למען ביטחונם.

במהלך אחת השיחות, סיפר תושב הדאחייה כי חיזבאללה מגרש את התושבים מבתיהם ומאיים עליהם. הוא הדגיש בפני הקצין כי הוא וכל העם הלבנוני והממשלה עומדים בפני עצמם ולא רוצים קשר עם ארגון הטרור. "אנחנו רוצים לחיות עם הילדים שלנו בשקט, רוצים חופש" אמר התושב.

דובר צה"ל



לדברי צה"ל חיזבאללה בנה לאורך השנים בדאחייה אתרים רבים לייצור ופיתוח אמצעי לחימה, ביניהם אתרים לדיוק טילים כחלק מפרויקט הדיוק של חיזבאללה.

כמו כן הוא השקיע שנים רבות בבניית מצבורי נשק הכוללים טילים מדויקים ומתקדמים שסופקו על ידי איראן. עוד עולה כי מצבורים אלו מיוצרים ומאוחסנים בתשתיות אזרחיות הכוללות בתים בכל רחבי לבנון. "זוהי הוכחה נוספת לניצול הציני של האוכלוסייה האזרחית בלבנון על-ידי חיזבאללה", נמסר מטעם דובר צה"ל .