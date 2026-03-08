ביטוח לאומי בהודעה חשובה לציבור

בעקבות הנחיות פיקוד העורף, ביטוח לאומי פרסם הערב הודעה חשובה לאזרחי ישראל. כל מה שאתם צריכים לדעת לימים הקרובים

בצל מבצע "שאגת הארי", בביטוח הלאומי מעדכנים הבוקר (ראשון, י"ט באדר) על חזרה הדרגתית לשגרה בפעילות הוועדות הרפואיות וקבלת הקהל, תוך מתן מענה גמיש לאזרחים החוששים להגיע פיזית לסניפים. במוסד מדגישים כי הטיפול בתיקים ובפניות נמשך באופן שוטף ורציף גם תחת אש.

להלן ריכוז העדכונים המרכזיים לציבור המבוטחים:

הוועדות הרפואיות: הגעה פיזית או וידאו צ'אט

בהתאם להנחיות פיקוד העורף, פעילות הוועדות הרפואיות חזרה לסדרה. עם זאת, בביטוח הלאומי מגלים רגישות כלפי אזרחים החוששים מהגעה לסניפים:

חלופות דיגיטליות: תיבדק אפשרות לקיים את הוועדה באמצעות וידאו צ'אט או על סמך מסמכים רפואיים בלבד, ללא נוכחות פיזית.

דחיית תור: במידה ואופי הפגיעה מחייב נוכחות פיזית והמבוטח אינו יכול להגיע, הוועדה תידחה למועד אחר מבלי לפגוע בזכויותיו.

שירות וקבלת קהל: תור טלפוני בלחיצת כפתור

כדי לחסוך המתנה והתקהלות, ניתן לתאם זימון תור טלפוני. פקיד מהסניף הרלוונטי יחזור אליכם בשעה שקבעתם לטיפול אישי בפנייה. בנוסף, ערוצי השירות המקוונים פעילים לאורך כל היממה:

צ'אט אנושי באתר הביטוח הלאומי.

פנייה מקוונת לשליחת מסמכים ובירורים.

מוקד טלפוני: בחיוג ל-6050*.

ליווי נפגעי הטרור והמשפחות השכולות

עובדי ועובדות הביטוח הלאומי פרוסים בימים האחרונים בבתי החולים ברחבי הארץ ובבתי המלון אליהם הועברו המפונים. הצוותים פועלים בשטח לטובת מיצוי זכויות מהיר ומתן סיוע ראשוני לנפגעים.

בביטוח הלאומי מסרו כי הם נמצאים בקשר רציף עם גורמי הביטחון והבריאות כדי להגיע לכל המשפחות השכולות ולנפגעים בעקבות הטרור האיראני: "אנו נלווה את המשפחות בשעה קשה זו ונעמוד לצדן גם בהמשך הדרך".