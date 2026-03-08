עלייה בטמפ' ורוחות; הגשם יירד באיזור אחד. תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים יהיה מעונן. תחול עלייה בטמפ' ותנשבנה רוחות חזקות. גשם מקומי ירד בצפון.
יום ראשון: מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ.
יום שלישי: בהיר בדרך כלל. במהלך הבוקר בהרי הצפון ינשב רוחות מזרחיות ערות. תחול עלייה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.
יום רביעי: מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. במהלך הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון הארץ ובהרי המרכז. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. אחה"צ במישור החוף ינשבו רוחות צפוניות ערות.
יום חמישי: מעונן חלקית. יתכן גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה. תחול ירידה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
