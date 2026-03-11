אירוע חמור בבנימין: מחבל מרמאללה זרק בקת"ב ליישוב

מחבל תושב רמאללה זרק בקבוק תבערה לכיוון היישוב בית אל. לאחר מכן הסגיר את עצמו לידי כוחות הביטחון. כך הודיעו המנהל האזרחי היום (רביעי).
לפני כשבועיים חקירת ענק שצפויה להוביל ל-150 כתבי אישום הסתיימה. כתבי האישום הוגשו נגד פלסטיני חשוד תושב רמאללה בן 51 שעקץ ישראלים במיליוני שקלים.
עשרות תלונות הוגשו נגדו. על פי החשד הוא עקץ עשרות ישראלים מחיילים ועד בני הגיל השלישי. החקירה נפתחה בדצמבר האחרון, וחודש לאחר מכן נעצר החשוד בביתו לחקירה.
כבר מאמצע שנת 2024, בשיטתיות ובתחכום רב, תחת זהויות בדויות ובמסווה של קונה לגיטימי לפרסומים באתרי מכירה ברשת, כמו- 'יד 2'. ה'קונה', קרי- החשוד, יצר מצג שווא של העברות בנקאיות שנחזו אוטנטיות לחלוטין ובאמצעותן, הוליך למעשה שולל אזרחים תמימים, כאמור.
כבר מאמצע שנת 2024, בשיטתיות ובתחכום רב, תחת זהויות בדויות ובמסווה של קונה לגיטימי לפרסומים באתרי מכירה ברשת, כמו- 'יד 2'. ה'קונה', קרי- החשוד, יצר מצג שווא של העברות בנקאיות שנחזו אוטנטיות לחלוטין ובאמצעותן, הוליך למעשה שולל אזרחים תמימים, כאמור.
תגובות