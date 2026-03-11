אירוע חמור בבנימין: מחבל מרמאללה זרק בקת"ב ליישוב

מחבל תושב רמאללה שזרק בקבוק תבערה לכיוון היישוב בית אל, הסגיר את עצמו לידי כוחות הביטחון, והועבר לחקירה

מחבל תושב רמאללה זרק בקבוק תבערה לכיוון היישוב בית אל. לאחר מכן הסגיר את עצמו לידי כוחות הביטחון. כך הודיעו המנהל האזרחי היום (רביעי).

לפני כשבועיים חקירת ענק שצפויה להוביל ל-150 כתבי אישום הסתיימה. כתבי האישום הוגשו נגד פלסטיני חשוד תושב רמאללה בן 51 שעקץ ישראלים במיליוני שקלים.

עשרות תלונות הוגשו נגדו. על פי החשד הוא עקץ עשרות ישראלים מחיילים ועד בני הגיל השלישי. החקירה נפתחה בדצמבר האחרון, וחודש לאחר מכן נעצר החשוד בביתו לחקירה.