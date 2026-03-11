כבר ביממה הקרובה: מענק של ביטוח לאומי ישר לחשבון

ביטוח לאומי עדכן את לוח התשלומים והמענקים של חודש מרץ. זה המענק שייכנס ישר לחשבון כבר מחר

הביטוח הלאומי הודיע על שינוי בלוח תשלומי הקצבאות לחודש מרץ 2026. במסגרת ההחלטה, הקצבאות ארוכות המועד יוקדמו החודש וישולמו מוקדם מהרגיל, בשל העובדה שתאריך התשלום המקורי חל השנה ביום שבת ובסמוך לערב חג הפסח.

על פי העדכון הרשמי, התשלום שאמור היה להיכנס לחשבונות הזכאים ב-28 במרץ יועבר כבר ביום חמישי, 26 במרץ 2026. ההחלטה להקדים את המועד התקבלה מאחר שה-28 בחודש חל בשבת, ובתחילת חודש אפריל יחול ערב חג הפסח, דבר שהוביל לרצון למנוע עיכובים בתשלום עבור הזכאים לפני החג.

הקדמת התשלום חלה על מגוון רחב של קצבאות, ובהן קצבת אזרח ותיק, קצבת שארים, קצבת נכות, קצבת ילד נכה, שירותים מיוחדים לנכים קשים, קצבת ניידות, קצבאות לנפגעי עבודה, מזונות, שיקום, סיעוד וקצבאות לאסירי ציון.

בנוסף, פורסם לוח התשלומים המלא לחודש מרץ. דמי האבטלה והבטחת ההכנסה צפויים להיות משולמים כבר מחר ב-12 במרץ. מועד הדיווח והתשלום של דמי הביטוח נקבע ל-15 במרץ, וקצבת הילדים תועבר לחשבונות ב-17 במרץ. יצוין כי בתחילת החודש, ב-1 במרץ, כבר שולמו הקצבאות ארוכות המועד עבור חודש פברואר, לאחר שהתשלום נדחה ביום אחד בשל יום השבת.