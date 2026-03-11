דיווח דרמטי: משמרות המהפכה ספגו פגיעה אנושה

מרכז המידע של הבנק האיראני הגדול במדינה, בנק Sepah, שאחראי על תשלום משכורות לאנשי צבא איראן ומשמרות המהפכה נפגע היום (רביעי) בתקיפה אווירית, כך דווח ב-i24news.

על פי הדיווח, משמעות הפגיעה היא כי הדבר ימנע מהם לשלם משכורות למשך תקופה, וכי הם יצטרכו למצוא פתרונות אחרים.

מוקדם יותר היום, שר החוץ גדעון סער, שלח מכתב למועצת הביטחון של האו״ם, דרך הנשיאה התורנית ארה״ב, בו הוצגה עמדת ישראל באשר למלחמה. במכתב ששלח שר החוץ סער, מפורטת חתירתו המתמדת של המשטר האיראני להשיג את מטרתו - השמדת מדינת ישראל.



הוא קרא להכריז על משמרו המהפכה "ארגון טרור".