סקר מנדטים: הקואליציה בצרות; בנט מתרסק

ככל הנראה ראש הממשלה נתניהו בודק היטב את הסקרים שנערכים בזמן מלחמה, שכן הם אלו שעשויים לעזור בהחלטה לגבי מועד הבחירות.

על פי סקר חדשות 13, מפלגת הליכוד בגדולה ביותר ומקבלת 25 מנדטים, הליכוד הייתה זוכה ב-25 מנדטים, במקום השני ניצבת מפלגתו של רה"מ לשעבר נפתלי בנט עם 17 מנדטים - ירידה של 5 מנדטים בהשוואה לסקר שנערך לפני שבועיים.

הרשימה המשותפת עם 16 מנדטים, זינוק משמעותי נרשם אצל מפלגת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט, שמטפסת ל-13 מנדטים (עלייה של 4 מנדטים).

ש"ס עם 10 מנדטים, עוצמה יהודית עם 9, יש עתיד וישראל ביתנו עם 8 כל אחת, והדמוקרטים ויהדות התורה עם 7. מתחת לאחוז החסימה נמצאות כחול לבן, הציונות הדתית והמילואימניקים.

בחלוקה לגושים, הקואליציה הנוכחית זוכה ל-51 מנדטים בלבד, בעוד שהאופוזיציה מקבלת 53 מנדטים והרשימה המשותפת 16.