סערה מבית ש"ס: "אתם רוצים לראות ארונות יוצאים מבני ברק?"

ח"כ ינון אזולאי עורר סערה היום בכנסת כאשר דיבר על לומדי התורה והשווה אותם ללוחמי צה"ל. לדבריו לומדי התורה לומדים תחת טילים וזאת למען עם ישראל

דיון שעסק בהקמת רשות לטיפול בנפגעי הלם קרב הפך לקרב מילולי בין חברי הכנסת, לאחר שח"כ ינון אזולאי (ש"ס) השווה בין לומדי תורה ללוחמי צה"ל והטיח ביקורת קשה על מערכת החינוך הכללית.

חבר הכנסת ינון אזולאי עורר מהומה לאחר שהשווה בדבריו בין לומדי התורה ללוחמי צה"ל הנמצאים בחזית, ועורר את זעמם של חברי הכנסת שנכחו בחדר. העימות החל כאשר ח"כ אזולאי השיב לביקורת שהטיח בו ח"כ סימון דוידסון. אזולאי טען כי מערכת החינוך החרדית, בניגוד למערכת החינוך הכללית, מאופיינת בכמעט "אפס פשיעה" וחינוך לערכים.

בשיאו של העימות, הטיח אזולאי בחברי הכנסת דוידסון ומירב בן ארי: "אתם רוצים לראות ארונות יוצאים מבני ברק? מה אתם מבקשים? אתם רוצים לראות אותנו מתים, אתם לא רוצים לראות אותנו חיים". הדברים נאמרו כשהסביר כשכחיילים נהרגים זה הזמן של לומדי התורה -תחת טילים הם לומדים למען עם ישראל.

חברי הכנסת שנכחו בדיון לא נותרו חייבים ותקפו את ההשוואה, תוך שהם מטיחים לעברו: "אתה באמת משווה בין לוחם בקרב לבין מי שלומד תורה?".

בתגובה לביקורת, ביקש ח"כ אזולאי להבהיר כי הוא אינו מזלזל בלוחמים ואף מגיע מרקע משפחתי עם שירות צבאי. "יש לי דוד נכה צה"ל, אבי שירת בצבא, וכיום יש לי בני דודים שנלחמים בלבנון, בעזה ובסוריה" הוא סיפר כי הוא מקבל שיחות באמצע הלילה מההורים של בני המשפחה כאשר הם שומעים על פיצוץ שהתרחש בעזה". "כאשר אני רואה חייל, אני דואג לו ואני מחבק אותו, אבל אני לא אכפיש ציבור שלם", הדגיש.

חברת הכנסת מירב בן ארי, שתקפה את דבריו של אזולאי, הבהירה כי הבעיה אינה אישית, אלא תפיסתית: "אני לא מאשימה אותו, כי לשיטתו מי שלומד תורה הוא כמו מי שנלחם כעת בלבנון, זו השוואה מעוותת אבל זה העולם שלו הוא חושב שלימוד תורה שווה ערך ללחימה".