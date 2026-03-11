אפקט איראן: סוכנות האנרגיה משחררת נפט לעצירת עליית המחירים

על רקע השיבושים החמורים במעבר הנפט דרך מצר הורמוז והמתיחות עם איראן, המדינות החברות בסוכנות צפויות לשחרר לשוק מאות מיליוני חביות ממאגרי החירום, במהלך שנועד לייצב את השווקים ולהוריד את מחירי האנרגיה

סוכנות האנרגיה הבינלאומית אמרה היום (רביעי) כי המדינות החברות בה ישחררו 400 מיליון חביות נפט ממאגרי החירום שלהן, במהלך שנועד להוריד את מחירי הנפט שזינקו במהלך המלחמה עם איראן. מדובר בשחרור הגדול ביותר של עתודות נפט בהיסטוריה.

שחרור הנפט צפוי להיות יותר מכפול מהמהלך הגדול הקודם של הסוכנות, כאשר בשנת 2022 הוציאו מדינות החברות ב-IEA לשוק 182 מיליון חביות נפט לאחר הפלישה המלאה של רוסיה לאוקראינה, כך מסרו גורמים רשמיים.

הצעת הסוכנות נועדה להתמודד עם השיבוש הגדול שנגרם בעקבות הסגירה הכמעט מוחלטת של מצר הורמוז, נתיב ימי צר המחבר בין המפרץ הפרסי לשווקים העולמיים. כ-20% מאספקת הנפט העולמית עוברת דרך המצר, והאיום על מכליות נפט וכן תקיפות שבוצעו בפועל בידי איראן הביאו את תנועת המשלוחים כמעט לעצירה.

גורמי אנרגיה פעלו במהירות לגיבוש התוכנית לאחר התקיפה האמריקנית-ישראלית באיראן. במקביל, איראן החלה להניח מוקשים במצר, מה שמעלה את ההערכה כי השיבושים בתנועת המכליות עשויים להימשך גם אם הלחימה תיפסק.



כאמור, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם אזהרה חריפה כלפי איראן, לפיה כל ניסיון מצד טהרן לשבש את זרימת הנפט במצר הורמוז ייענה בתגובה צבאית משמעותית מצד וושינגטון.



בהודעה שפרסם, אמר טראמפ כי אם איראן תנקוט פעולה שתעצור את מעבר הנפט במצר האסטרטגי, היא תיפגע "בעוצמה הגדולה פי עשרים" לעומת הפגיעות שספגה עד כה.