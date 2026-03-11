לצד טראמפ ונתניהו: יובל רפאל ברשימת 100 המשפיעים על העולם היהודי

יובל רפאל, שורדת פסטיבל נובה ונציגת ישראל לאירוויזיון 2025, נבחרה לרשימת 100 האנשים שהשפיעו על החיים היהודיים בעולם של המגזין האמריקאי The Algemeiner - לצד טראמפ, נתניהו ואייל זמיר

שורדת פסטיבל נובה ונציגת ישראל לאירוויזיון 2025, יובל רפאל, נבחרה לרשימת 100 האנשים שהשפיעו בצורה חיובית על החיים היהודיים בשנת 2025, שפרסם המגזין האמריקאי The Algemeiner. לצד רפאל נכללו ברשימה גם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ראש הממשלה בנימין נתניהו, הרמטכ"ל אייל זמיר, ראש המוסד דוד ברנע, שורד השבי אלי שרעבי והזמר האמריקאי בילי ג'ואל.

מהנובה אל הבמה הבינלאומית

במגזין ציינו כי סיפורה של רפאל הפך מטראומה אישית לניצחון על הבמה הבינלאומית. ב-7 באוקטובר 2023 היא הסתתרה במשך שמונה שעות תחת גופות במיגונית סמוך לפסטיבל נובה, בזמן מתקפת חמאס.

בהמשך ניצחה בתוכנית הכוכב הבא לאירוויזיון וייצגה את ישראל באירוויזיון 2025 שנערך בבאזל, שווייץ. למרות מחאות, קריאות בוז ואף מחוות מאיימות מצד מפגינים, היא סיימה במקום השני בתחרות - וזכתה במקום הראשון בהצבעת הקהל עם 297 נקודות, יותר מכל מדינה אחרת. לאחר הופעתה על הבמה אמרה: "תודה אירופה! עם ישראל חי!"

בחודש אוקטובר האחרון הוציאה רפאל את ה-EP הראשון שלה, "22:22", פרויקט אישי שבו היא עוסקת בתהליכי ריפוי, התמודדות וחיפוש אחר שלווה פנימית לאחר האירועים הקשים שחוותה.

יובל רפאל צילום: יובל רפאל (צילום: שי פרנקו)

"כבוד גדול עבורי"

רפאל הגיבה לבחירה בה לרשימה ואמרה: "זה כבוד גדול עבורי וזכות גדולה לדעת שהצלחתי לייצר השפעה. שמחה על הזכות שניתנה לי ואמשיך לייצג את ישראל ולהשמיע את קולנו בעולם בגאווה גדולה."

רשימת J100

רשימת J100 מתפרסמת זו השנה ה-12 על ידי המגזין האמריקאי The Algemeiner, ומבקשת להבליט דמויות, יהודיות ולא יהודיות, שהשפיעו על החיים היהודיים ברחבי העולם בשנה האחרונה בתחומים שונים, בהם פוליטיקה, ביטחון, תרבות, תקשורת ואקדמיה.

במגזין מדגישים כי הרשימה אינה מדורגת, אלא נועדה להציג מגוון רחב של דמויות שהשפיעו באופן משמעותי על הקהילה היהודית ועל מדינת ישראל בתקופה מאתגרת במיוחד.