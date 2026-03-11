דיווח: זה מצבו הרפואי של חמינאי

בצל המסתורין וההערכות כי הוא ניצל מניסיון חיסול, מקור המעורה בפרטים מסר לרשת CNN פרטים על מצבו הרפואי של מוג'תבא חמינאי

דיווחים סותרים ומסתורין אופפים את מצבו של מוג'תבא ח'אמנאי, מי שסומן ונבחר ליורשו של המנהיג העליון של איראן. מקור המעורה בפרטים מסר לרשת CNN מידע על מצבו הפיזי של ח'אמנאי הבן, הכולל חתכים בפניו, פציעה בעין ורגל שבורה.

כזכור, מוג'תבא נבחר לתפקיד המנהיג הבא של הרפובליקה האסלאמית זמן קצר לאחר חיסולו של אביו, עלי ח'אמנאי. הבחירה המהירה נועדה לשדר יציבות שלטונית בתוך הטלטלה העזה שעוברת על משטר האייתוללות, אך נראה כי המציאות בשטח מורכבת בהרבה.

הלמרות ההכרזה הרשמית על מינויו כיורש, מוג'תבא ח'אמנאי לא נראה בציבור מאז המינוי. ההיעלמות הממושכת, בשילוב עם הדיווחים על פציעותיו הקשות, מעלה גל של השערות וספקולציות במערב ובעולם הערבי.

גורמי מודיעין מעריכים כי ייתכן והפציעות המדווחות אינן מקריות, וכי מוג'תבא עצמו היה יעד לניסיון חיסול – ייתכן שבאותה המתקפה בה נהרג אביו או באירוע עוקב שהוסתר על ידי השלטונות בטהרן.