דיווח: מוג'תבא חמינאי נפצע - ומסתתר במקום מאובטח

3 ימים אחרי שנבחר כמנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא חמינאי עדיין לא הופיע בפומבי או פרסם הצהרה כלשהי לציבור. כעת דווח ב"ניו יורק טיימס" כי הוא נפצע ברגליו ביום הראשון למלחמה, ומסתתר במקום מאובטח

המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא חמינאי, נפצע ברגליו ביום הראשון למלחמה - כך דווח הבוקר (רביעי) בעיתון ה"ניו יורק טיימס". עם זאת, נאמר כי בשלב זה חומרת הפציעה שלו אינה ידועה.

לפי הדיווח, המבוסס על דבריהם של שלושה גורמים איראניים רשמיים, בממשלה אמרו כי חמינאי הבן נפצע, אבל נמצא בהכרה. במקביל, גורמים בישראל אמרו כי ההערכה היא שהוא נפצע ברגלו ב-28 בפברואר - היום הראשון לתקיפה האמריקנית-ישראלית, שבו חוסל אביו, המנהיג העליון לשעבר עלי חמינאי.

עוד דווח כי מוג'תבא בן ה-56 שוהה כעת במקום מסתור מאובטח במיוחד, תוך שמירה על תקשורת מוגבלת עם שאר העולם. על פי ההערכות, הסתתרותו של המנהיג העליון החדש מגיעה על רקע החשש שכל תקשורת איתו עלולה לחשוף את מיקומו ולסכן את חייו - זאת אחרי שבישראל ובארה"ב איימו לחסל אותו.



