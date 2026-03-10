תקיפה משולבת ב-2 ערים: צה"ל השמיד מפקדות מרכזיות באיראן

מבצע "שאגת הארי": במהלך גל תקיפה משולב שהושלם מוקדם יותר היום (שלישי) בטהרן ובתבריז במקביל, חיל האוויר - בהכוונת אמ"ן ובשיתוף אמ"ץ - תקף מפקדות מרכזיות של הכוחות הצבאיים במשטר הטרור האיראני.

דובר צה"ל

לפי דובר צה"ל, רשימת המפקדות שהותקפו אחרי שזוהתה בהן פעילות כוללת בין היתר את מפקדת היחידות המיוחדות בתבריז, מתחם צבאי של משמרות המהפכה בטהרן, מפקדה של יחידת הביטחון האחראית על שיגורי טילים בליסטיים וירי ארטילרי, מפקדה של משטרת המודיעין והביטחון הכללי במחוז "מראע'ה", ומתחם רחב של כוחות יחידת הבסיג' בתבריז.

"המפקדות והמתחמים הותקפו כשבתוכם פעלו חיילים של משטר הטרור האיראני לקידום פעולות טרור נגד מדינת ישראל ומדינות נוספות במזרח התיכון" נמסר מדובר צה"ל. "התקיפות שהושלמו הינן חלק משלב העמקת הפגיעה במערכי הליבה של משטר הטרור האיראני ויסודותיו".