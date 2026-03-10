בעקבות המלחמה: שינוי דרמטי בפורמט של האח הגדול

אחרי דחיות בעקבות מבצע "שאגת הארי" - הערב זה קורה: איך תיראה הכניסה לבית האח הגדול תחת האיום האיראני, ומה הצעד החריג שנקטו בהפקה כדי למנוע מבוכה בשידור חי?

לאחר המתנה ארוכה ועונה מוצלחת במיוחד, "האח הגדול" של רשת 13 חוזרת הערב (שלישי) אל המסך. אלא שהפעם, המציאות הביטחונית המורכבת של 2026 כפתה על ההפקה שינויים מרחיקי לכת בפורמט המוכר.

פתיחת העונה, שנדחתה בשבועות האחרונים בשל מבצע "שאגת הארי" תיערך בצל המתיחות הביטחונית מול איראן. המצב הרגיש אילץ את "רשת 13" והפקת התוכנית להיערך מראש לתרחישים של אזעקות או אירועים חריגים במהלך השידור החגיגי.

השינוי המשמעותי ביותר העונה נוגע לאופיו של שידור הפתיחה. בניגוד לעונות הקודמות, בהן כל רגעי הכניסה לבית הועברו בשידור חי ("לייב"), הפעם החליטו בהפקה שלא לקחת סיכונים מיותרים.

כדי למנוע שיבושים במידה ותישמע אזעקה בזמן אמת, חלק מכניסות הדיירים לבית וכן קטעי המעבר של המנחים, גיא זוארץ ולירון ויצמן, צולמו מראש. המטרה היא להבטיח רצף שידורי תקין גם במקרה של התפתחות ביטחונית שתחייב את הצופים והצוות להיכנס למרחבים המוגנים.