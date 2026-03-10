עמית סגל: זו הסיבה שטראמפ אמר שהמלחמה לקראת סיום

הפרשן הפוליטי עמית סגל, הסביר מה עומד מאחורי דבריו של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, על כך שהמלחמה עם איראן לקראת סיום

הצהרותיו האחרונות של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, לפיהן המלחמה "כמעט הסתיימה", עוררו תהיות רבות. הפרשן הפוליטי עמית סגל עושה סדר ומסביר כי מאחורי המילים של טראמפ עומדת אסטרטגיה כלכלית ומסר ברור לשווקים העולמיים.

לדברי סגל, בתחילת המלחמה טראמפ נקב בלוח זמנים של ארבעה-חמישה שבועות. האיראנים, שתוכנית המלחמה שלהם מבוססת על "מוקאומה" (התנגדות) ומשיכת זמן, קפצו על המציאה וקיוו למשוך שישה-שבעה שבועות כדי להגיע לשולחן המשא ומתן בתנאים נוחים. בישראל ובבית הלבן מיהרו להבהיר שהמלחמה תהיה ארוכה מאוד, כדי להעביר לאיראן מסר שמשיכת זמן לא תעזור להם.

אלא שללוח הזמנים ה"ארוך" היה מחיר כלכלי: שווקי העולם נכנסו ללחץ ומחירי הנפט זינקו ל-110 דולר לחבית. זו בדיוק הסיבה, מסביר סגל, שטראמפ שינה סגנון: "כשאומרים שהמלחמה כמעט הסתיימה, אומרים לשווקי הדלק 'חכו חכו'. מצד שני, בישראל ממשיכים לומר שהיא ארוכה מאוד. בסוף זה משרת את אותה מטרה". סגל מעריך כי למרות הדיבורים, לוח הזמנים המקורי של כמה שבועות עדיין עומד על הפרק, תחת המגבלות המוכרות של התבטאויות טראמפ.

בנוסף, סגל מפנה זרקור לידידות האמת של ישראל במפרץ, ובראשן איחוד האמירויות, שמוצאות את עצמן בקו האש. "הן לא היו בסוד המלחמה, אבל עכשיו הן חוטפות הכי הרבה", מציין סגל.

לדבריו, סיום המלחמה כאשר איראן עדיין עומדת על רגליה והמשטר לא נפל, יהיה "חטא ופשע" כלפי אותן מדינות. "הן הפכו לתושבי קו העימות, והרבה יותר קל לטווח אותן מאשר אותנו. הן נקלעו לאש על לא בעוול בכפן, וזה חומר למחשבה עבור אלו שאומרים 'יאללה, עד הסוף'".